Culiță Sterp a anunțat că își dă mașina gratis! Fanii vor trebui să facă ceva în schimb, pentru a câștiga bolidul de peste 60.000 de euro (FOTO)

Nu e o glumă. a anunțat că îi va oferi mașina gratis unui fan de-al său. Inițial, spunea că o să o vândă, însă, între timp, s-a răzgândit. Prin urmare, un fan norocos va primi mașina în valoare de 60.000 de euro pe care o deține, momentan, Culiță.

„În curând, mașina asta o să fie a voastră!”

Este vorba despre un -Benz GLE Coupe din anul 2020, un model de lux, care a stârnit multe reacții din partea celor care îl urmăresc pe cântăreț pe rețelele sociale, potrivit .

Culiță Sterp a precizat că nu mai folosește prea mult acest vehicul, așa că a decis că ar fi cazul să se bucure altcineva de el.

Momentan, Culiță nu a dat detalii cu privire la ce vor trebui să facă fanii pentru a putea intra în posesia bolidului, ci a spus că va reveni în curând cu alte amănunte.

„În curând, mașina asta o să fie a voastră! Eu oricum nu prea o folosesc decât foarte rar pentru că nu am permis, iar la cântat am o altă mașină cu care merg, un Sprinter făcut cu pat și cu tot ce am nevoie pentru drumuri lungi, așa că m-am gândit să o dau la unul dintre urmăritorii mei. O să vă spun curând ce trebuie să faceți”, a scris Culiță Sterp pe InstaStory.