Cum a ajuns Claudia Pătrășcanu să pozeze în Playboy acum 20 de ani: Nu e o rușine, dar nici nu pot să zic că-mi pare bine. A fost o nebunie atunci, toate femeile pozau (VIDEO)

Claudia Pătrășcanu a pozat în Playboy în urmă cu aproximativ 20 de ani. Cântăreața spune că nu îi e rușine cu pozele nud pe care le-a făcut atunci, dar nici nu ar mai repeta experiența.

Claudia Pătrășcanu, despre apariția în Playboy

Întrebată de Denise Rifai, la Kanal D, dacă îi e rușine că a pozat în Playboy, Claudia Pătrășcanu a răspuns: „Nu, nu. De ce ar trebui să îmi fie rușine? Acum poți să faci topless și la mare, de câțiva ani încoace tot se face topless la mare. Nu este o rușine, dar nici nu pot să zic că îmi pare bine. A fost o situație în care chiar și în momentul în care am avut ședința foto am vrut să renunț, doar că semnasem un contract și nu am mai putut face lucrul acesta. Nu pot să spun că îmi este rușine, nu am de ce, nu am dat în cap nimănui, până la urmă este viața mea, corpul meu, doar că nu aș mai face-o în viața mea”.

Claudia Pătrășcanu: La vremea respectivă a fost o nebunie cu pozatul în Playboy

Cântăreața a mai susținut că nu ar mai fi confortabilă să pozeze acum în Playboy, cum nici atunci nu a fost, dar la vremea respectivă așa era moda.

„Nu mă mai regăsesc, nici atunci nu cred că m-am regăsit. Era o nebunie, , toate persoanele publice pozau, toate , a fost și nebunie atunci cu Playboy, nu știu dacă mai există. Am făcut-o și eu, am pozat, dar e de domeniul trecutului, nu mă mai interesează”, a mai spus Claudia Pătrășcanu, potrivit

Totodată, ea a admis că a fost influențată în luarea deciziei de colega sa de trupă, Andreea Bănică: „Da, multe persoane publice au pozat atunci, d-asta și spun că a fost o nebunie cu treaba asta. Dar uite că se întâmplă uneori să merg la mare, să fiu singură, nu cu toată lumea lângă mine, am o plajă mai privată unde merg la mine în zonă și fac topless singură, sau la mine în curte, nu intră nimeni”.