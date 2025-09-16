Ana Baniciu, fiica celebrului cântăreț Mircea Baniciu, nu mai este doar o artistă apreciată, ci și o mamă model. În urmă cu un an, venirea pe lume a lui Aris îi făcea pe Ana Baniciu și Edy Kovacs, pentru prima dată, părinți. Acum, cei doi și-au luat inima în dinți și au plecat împreună cu fiul lor în vacanță, în Grecia.

Ce destinație au ales Ana Baniciu și Edy Kovacs pentru vacanță

Vacanța a început cu emoții pentru Ana Baniciu. Fiind prima dată când a călătorit alături de fiul ei, în vârstă de doar un an, s-a temut de cum ar putea Aris să reacționeze la schimbarea bruscă de mediu. Însă, adaptabilitatea și rezistența micuțului le-a depășit orice așteptări ei și partenerului său, Edy Kovacs.

Drept dovadă, Ana Baniciu a postat mai multe imagini cu cel mic, în care se poate vedea cât de relaxat și fericit este.

La fel ca mare parte dintre români, și Ana Baniciu și Edy Kovacs au optat pentru o vacanță în Grecia, acolo unde au fost cazați la o vilă superbă, cu .

„Prima vacanță cu familia a ieșit neașteptat , una dintre cele mai frumoase și relaxante vacanțe de până acum. Am avut emoții, recunosc… pentru că toți știm poveștile cu plecări alături de copii mici… destul de imprevizibile. În plus, eu am ales și destinația și vila, deci dacă nu ieșea treaba, picam prost din start. Noroc că uneori e mai bine să nu pleci cu așteptări uriașe, ca să te lovească surpriza plăcută: locație genială, relaxare, companie minunată, povești și un Aris care s-a adaptat mai ușor decât ne-am așteptat”, a scris Ana Baniciu pe rețelele de socializare.

Ce nu ar mai putea mânca Ana Baniciu după vacanța în Grecia

Una peste alta, Aris le-a dovedit părinților lui că nu trebuie să aibă emoții atunci când vine vorba de vacanțe. În ceea ce o privește pe Ana Baniciu, vedetei i s-a confirmat încă o dată că este o țară superbă, dar a aflat și că este extraordinar de prietenoasă și cu cei mici.

Un alt laitmotivul al escapadei de pe tărâmul elen a fost și peștele, al cărui miros inconfundabil speră să nu-l mai simtă prea curând tânăra artistă.

„Ne-am relaxat, am râs, am stat la povești și am mâncat pește până la epuizare. Jur că dacă mai simt miros de pește în următoarele luni, nu răspund de mine.

Grecia rămâne frumoasă din orice unghi o privești și, cel mai important, am descoperit cât de friendly e cu copiii. Clar ne întoarcem”, a concluzionat Ana Baniciu.

Declarația cu care Ana Baniciu a șocat o țară întreagă

În urmă cu câteva luni, Ana Baniciu a fost prezentă în prima ediție a emisiunii „În direct cu România”, acolo unde a fost adusă în discuție și infidelitatea într-un cuplu. Tânăra a susținut că ar putea trece peste faptul că a fost înșelată și să continue relația cu un partener infidel, dar ar prefera să nu afle despre aventură.

„Nu am pus nicio limită în cuplul nostru, ne-am dorit încă de la început să nu ne pierdem independența. Eu cred că fiecare femeie deșteaptă ar putea să treacă peste ceva de genul acesta dacă nu cântărește foarte mult pentru ea, evident. Și, în al doilea rând, de ce să aflu dacă se va întâmpla vreodată? Eu una cred că aş putea închide ochii, dar i-am spus soţului meu că, dacă vreodată se va întâmpla ceva de genul ăsta, eu nu trebuie să aflu. Dacă află înseamnă că e ceva mai mult decât animalic. O aventură se poate ierta, o relație extraconjugală, din punctul meu de vedere, este obositoare pentru relația în care ești implicat, aduce multe alte probleme… Sună, ascunde, adică nu înțeleg de ce ai face asta când poți să închei. Acolo deja se transformă în minciună și ne întoarcem la trădare”, a spus Ana Baniciu.