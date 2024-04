Cum a fost cucerită Alina Ceușan de soțul ei: „Suntem împreună de aproape 12 ani...”

Alina Ceușan, gazda emisiunii „Love Island,” a dezvăluit într-un interviu pentru cum a fost cucerită de soțul ei, Raul Tișa.

Cum a cucerit-o Raul Tișa pe Alina Ceușan

Alina Ceușan a mărturisit că, după 12 ani de relație, ceea ce a impresionat-o la soțul ei, Raul Tișa, a fost felul lui de a fi și modul în care gândește la viitor. Ea a subliniat că femeile în 2023 nu mai caută doar aspectul fizic perfect la un bărbat, ci un „pachet” complet care să le fie un ghid și să le ajute să crească.

„Ceea ce m-a impresionat pe mine în primul rând la soțul, la Raul, că suntem împreună de aproape 12 ani, a fost în primul rând felul lui de a fi. Pentru că în orice situație este efervescent, este pozitiv și trăiește viața, fiecare moment, la maxim. Mi-a plăcut mindset-ul lui, bineînțeles și fizic, nu se pune problema, că asta a fost așa la o primă vedere, dar modul în care gândește, modul în care se gândește la viitor și mai târziu am mai descoperit și alte lucruri la el. Am zis ”DA” din prima”, -a mărturisit Alina Ceușan, completând că, în ziua de azi, femeile nu mai sunt superficiale și caută altceva la bărbatul de lângă ele, nu doar un look perfect”, a declarat Alina Ceușan.

Motivul pentru care Alina Ceușan vorbește în două limbi cu fiul ei

Alina Ceușan mărturisește că a ales să vorbească în două limbi cu fiul ei și sfătuiește toate mămicile să-i urmeze exemplul, asta pentru că ajută la dezvoltarea copiilor, mai ales când aceștia sunt la vârste fragede.

„La noi în casă s-a vorbit jumate-jumate, și română, și engleză. E ca într-o familie bilingvă, ca să înțeleagă cei care ne urmăresc. Foarte simplu. Zici că engleza e ceva SF. Trebuie să învățăm toate limbile sau măcar o limbă străină trebuie să cunoști. Dacă părintele cunoaște engleza, franceza, italiana, orice limbă, este păcat să nu învețe. Credeți-mă că avem foarte mulți prieteni și foarte multe cunoștințe în jur care au urmat acest exemplu. Este pentru dezvoltarea copilului, nu pentru că ar putea să învețe din clasa I engleză, dar îi va veni foarte ușor să învețe orice limbă mai apoi. E dovedit că acești copii care învață două limbi sunt receptivi altfel, încă de la primele luni, la anumite sunete. Era un studiu făcut pe engleză versus spaniolă”, a mai povestit Alina Ceușan pentru .