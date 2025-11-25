B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Crăciun la azil pentru Irinel Columbeanu. Ce activități a pregătit Ion Cassian, patronul căminului, pentru seniori

Crăciun la azil pentru Irinel Columbeanu. Ce activități a pregătit Ion Cassian, patronul căminului, pentru seniori

B1.ro
25 nov. 2025, 17:10
Crăciun la azil pentru Irinel Columbeanu. Ce activități a pregătit Ion Cassian, patronul căminului, pentru seniori
Sursa Foto: Captură Video/ YT
Cuprins
  2. Ce bucate se vor găsi pe masa de Crăciun de la azilul unde stă Irinel Columbeanu
  3. Cum asigură Ion Cassian, patronul azilului unde stă Irinel Columbeanu, atmosfera de Crăciun în cămin
  4. Ce resctricții alimentare are Irinel Columbeanu

Fostul milionar de la Izvorani, în vârstă de 68 de ani, își va petrece și anul acesta sărbătorile la azilul din Ghermănești, unde locuiește de mai bine de doi ani. Nici prietenii și nici familia nu l-au invitat, până acum, pe Irinel Columbeanu la masa tradițională de Crăciun, astfel că sărbătorile îl vor găsi în comunitatea în care trăiește în prezent. Conducerea căminului a pregătit un meniu festiv și un program special pentru toți seniorii, inclusiv pentru Irinel.

Ce bucate se vor găsi pe masa de Crăciun de la azilul unde stă Irinel Columbeanu

Personalul căminului a stabilit deja meniul pentru masa de Crăciun, care va include preparate tradiționale. Bucătarii vor găti totul în incintă, din ingrediente cumpărate de la o fermă locală. Directorul căminului spune că se asigură personal că preparatele sunt de calitate și că atmosfera va fi una festivă. Totul este păstrat în spiritul unei mese ca „acasă”, pentru ca rezidenții să se simtă confortabil.

„Nici prietenii și nici fiica lui nu m-au anunțat, până acum, dacă îl vor invita la vreo petrecere, prin urmare, Irinel Columbeanu va sărbători alături de noi, de ceilalți pensionari, pe care îi găzduim. Vor avea un meniu delicios, ca la mama acasă, caltaboși, cârnați, sărmăluțe cu mămăliguță, cozonac, prăjituri. Mezelurile și sarmalele le vom găti din carne de porc cumpărată de la o fermă, totul este sănătos. Avem și un bucătar, care prepară aceste bunătăți, nu le cumpărăm. Eu le gust primul, vreau mereu să mă asigur că este totul perfect, și eu voi fi alături de Irinel Columbeanu, ne așezăm cu toții la masă, frumos îmbrăcați”, a povestit Ion Cassian, patronul căminului de bătrâni, pentru Click!.

Cum asigură Ion Cassian, patronul azilului unde stă Irinel Columbeanu, atmosfera de Crăciun în cămin

Conducerea căminului a pregătit și un program festiv. În fiecare an, un preot din zonă este invitat pentru a binecuvânta masa și pentru a oferi rezidenților ocazia de a se spovedi. În plus, Moș Crăciun și colindătorii vor aduce atmosfera specifică sărbătorilor. Decorul va include și un brad împodobit, pentru ca seniorii să simtă din plin spiritul Crăciunului.

„De Crăciun, va veni și un preot, de aici, din zonă, în fiecare an îl invităm, pentru a binecuvânta bucatele, prin rugăciune, dar și pentru ca cei care locuiesc la noi să se poată spovedi și împărtăși. Dar, am invitat și pe cineva care, îmbrăcat în Moș Crăciun, le va oferi tuturor mici daruri, dar și un grup de colindători. Vom avea și un brad mare, plin cu globuri. Va fi o atmosferă de sărbătoare, vom fi cu toții, va fi frumos. Irinel se va bucura cu siguranță de tot acest program. Nu este singur, ne are pe noi toți”, a completat Ion Cassian.

Ce resctricții alimentare are Irinel Columbeanu

Starea de sănătate a lui Irinel Columbeanu este atent monitorizată, având în vedere că acesta a suferit trei AVC-uri. Bucătarii țin cont de restricțiile alimentare impuse de medici. Directorul căminului spune că, în ciuda problemelor, fostul om de afaceri este într-o formă bună. Vizitele fiicei sale Irina, venită din America, au contribuit vizibil la starea lui emoțională.

„Irinel nu prea are voie sare multă și grăsimi, conform indicațiilor medicului, după ce a suferit acele AVC-uri, așa că bucătarii țin cont, când prepară mâncarea. În prezent, starea lui de sănătate este bună, dat fiind istoricul medical.
De când fiica lui a venit din America, el este mai energic, mai vioi, Irinuca îi aduce multă bucurie. Îl scoate adesea în oraș, la masă, au o relație bună, îl vizitează des. Stau în camera lui și povestesc, au o relație frumoasă. El a crescut-o, el a dus-o la școli bune. Acum, ea îi întoarce binele făcut și îi poartă de grijă”, a dezvăluit patronul căminului de bătrâni.

Tags:
Citește și...
Irina Loghin suferă teribil la 5 luni de la moartea soțului: „Fiul meu nu poate să își uite tatăl. Mă lupt cu el să îl scot din depresie”
Monden
Irina Loghin suferă teribil la 5 luni de la moartea soțului: „Fiul meu nu poate să își uite tatăl. Mă lupt cu el să îl scot din depresie”
Adriana Bahmuțeanu a povestit cum i-a aruncat pe geam piciorul lui Silviu Prigoană: „L-a sunat pe Lucică, șoferul, să vină să ia piciorul din pom”
Monden
Adriana Bahmuțeanu a povestit cum i-a aruncat pe geam piciorul lui Silviu Prigoană: „L-a sunat pe Lucică, șoferul, să vină să ia piciorul din pom”
Sună clopote de nuntă. Andreea Bălan și Victor Cornea au anunțat data și locul în care se vor căsători
Monden
Sună clopote de nuntă. Andreea Bălan și Victor Cornea au anunțat data și locul în care se vor căsători
Ioana Grama, mărturisiri despre una dintre cele mai grele perioade din viața ei: „Mă rugam lui Dumnezeu să treacă odată zilele”
Monden
Ioana Grama, mărturisiri despre una dintre cele mai grele perioade din viața ei: „Mă rugam lui Dumnezeu să treacă odată zilele”
Iulia Vântur și-a luat fanii prin surprindere cu imagini alături de tatăl lui Salman Khan: „Te iubesc” (FOTO)
Monden
Iulia Vântur și-a luat fanii prin surprindere cu imagini alături de tatăl lui Salman Khan: „Te iubesc” (FOTO)
Irina: „Eu sunt aia țâfnoasă, sunt un pic mai iute și câteodată nu mă pot abține”. De la ce apar certurile în familia Fodor
Monden
Irina: „Eu sunt aia țâfnoasă, sunt un pic mai iute și câteodată nu mă pot abține”. De la ce apar certurile în familia Fodor
Anastasia Soare, mărturisire neașteptată. De ce și-a concediat „Regina Sprâncenelor” propria fiică: „I-am zis că nu îi pot da suma respectivă”
Monden
Anastasia Soare, mărturisire neașteptată. De ce și-a concediat „Regina Sprâncenelor” propria fiică: „I-am zis că nu îi pot da suma respectivă”
Shakira a făcut furori pe TikTok după ce a vorbit limba română. Ce cuvinte a fost curioasă să învețe
Monden
Shakira a făcut furori pe TikTok după ce a vorbit limba română. Ce cuvinte a fost curioasă să învețe
Regretul neștiut al Adinei Buzatu. Celebrul designer, mărturisiri emoționante despre mama sa: „”
Monden
Regretul neștiut al Adinei Buzatu. Celebrul designer, mărturisiri emoționante despre mama sa: „”
Alimentul la care Gelu Voicu a renunțat definitiv: “Nu țin dietă, țin regim!”
Monden
Alimentul la care Gelu Voicu a renunțat definitiv: “Nu țin dietă, țin regim!”
Catalin Drula
Ultima oră
18:35 - Un bărbat îmbrăcat în Moș Crăciun a fost arestat după ce montarea unui brad uriaș a luat o turnură tragică
18:34 - Explozie puternică la un bloc din Buftea. Sunt mai mulți răniți. Locatarii au menționat că se simte miros puternic de gaz (VIDEO)
18:31 - CTP le explică tinerilor de ce n-ar trebui să fie nostalgici după Ceaușescu: „Să raționăm…”
18:25 - Ce era inscripționat pe drona care s-a prăbușit în România. Aceasta ar fi fost folosită drept momeală
18:07 - Suveraniștii au descoperit „șmecheria” cu dronele. „E o conspirație”
18:04 - Irina Loghin suferă teribil la 5 luni de la moartea soțului: „Fiul meu nu poate să își uite tatăl. Mă lupt cu el să îl scot din depresie”
18:02 - Un ONG solicită Academiei Române să schimbe definiția din DEX a cuvântului „femeie”. Ce sinonime sunt afișate pentru termen, în prezent
17:34 - Azil de bătrâni din Mogoșoaia, închis după imagini de groază apărute în spațiul public. „Este un chin, se roagă bătrânii să moară” (VIDEO)
17:13 - Dani Mocanu a scăpat temporar de extrădarea în România. Ce decizie au luat judecătorii din Italia
16:57 - Băsescu, despre alegerile din Capitală: „Dreapta trebuie să îndemne electoratul să meargă pe votul util” (VIDEO)