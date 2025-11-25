Fostul milionar de la Izvorani, în vârstă de 68 de ani, își va petrece și anul acesta sărbătorile la azilul din Ghermănești, unde locuiește de mai bine de doi ani. Nici prietenii și nici familia nu l-au invitat, până acum, pe Irinel Columbeanu la masa tradițională de Crăciun, astfel că sărbătorile îl vor găsi în comunitatea în care trăiește în prezent. Conducerea căminului a pregătit un meniu festiv și un program special pentru toți seniorii, inclusiv pentru Irinel.

Ce bucate se vor găsi pe masa de Crăciun de la azilul unde stă Irinel Columbeanu

Personalul căminului a stabilit deja meniul pentru masa de Crăciun, care va include preparate tradiționale. Bucătarii vor găti totul în incintă, din ingrediente cumpărate de la o fermă locală. Directorul căminului spune că se asigură personal că preparatele sunt de calitate și că atmosfera va fi una festivă. Totul este păstrat în spiritul unei mese ca „acasă”, pentru ca rezidenții să se simtă confortabil.

„Nici prietenii și nici fiica lui nu m-au anunțat, până acum, dacă îl vor invita la vreo petrecere, prin urmare, Irinel Columbeanu va sărbători alături de noi, de ceilalți pensionari, pe care îi găzduim. Vor avea un meniu delicios, ca la mama acasă, caltaboși, cârnați, sărmăluțe cu mămăliguță, cozonac, prăjituri. Mezelurile și sarmalele le vom găti din carne de porc cumpărată de la o fermă, totul este sănătos. Avem și un bucătar, care prepară aceste bunătăți, nu le cumpărăm. Eu le gust primul, vreau mereu să mă asigur că este totul perfect, și eu voi fi alături de Irinel Columbeanu, ne așezăm cu toții la masă, frumos îmbrăcați”, a povestit Ion Cassian, patronul căminului de bătrâni, pentru Click!.

Cum asigură Ion Cassian, patronul azilului unde stă Irinel Columbeanu, atmosfera de Crăciun în cămin

Conducerea căminului a pregătit și un program festiv. În fiecare an, un preot din zonă este invitat pentru a binecuvânta masa și pentru a oferi rezidenților ocazia de a se spovedi. În plus, și colindătorii vor aduce atmosfera specifică sărbătorilor. Decorul va include și un brad împodobit, pentru ca seniorii să simtă din plin spiritul Crăciunului.

„De Crăciun, va veni și un preot, de aici, din zonă, în fiecare an îl invităm, pentru a binecuvânta bucatele, prin rugăciune, dar și pentru ca cei care locuiesc la noi să se poată spovedi și împărtăși. Dar, am invitat și pe cineva care, îmbrăcat în Moș Crăciun, le va oferi tuturor mici daruri, dar și un grup de colindători. Vom avea și un brad mare, plin cu globuri. Va fi o atmosferă de sărbătoare, vom fi cu toții, va fi frumos. Irinel se va bucura cu siguranță de tot acest program. Nu este singur, ne are pe noi toți”, a completat Ion Cassian.

Ce resctricții alimentare are Irinel Columbeanu

Starea de sănătate a lui Irinel Columbeanu este atent monitorizată, având în vedere că acesta a suferit trei AVC-uri. Bucătarii țin cont de restricțiile alimentare impuse de medici. Directorul căminului spune că, în ciuda problemelor, fostul om de afaceri este într-o formă bună. Vizitele fiicei sale Irina, venită din America, au contribuit vizibil la starea lui emoțională.

„Irinel nu prea are voie sare multă și grăsimi, conform indicațiilor medicului, după ce a suferit acele AVC-uri, așa că bucătarii țin cont, când prepară mâncarea. În prezent, starea lui de sănătate este bună, dat fiind istoricul medical.

De când fiica lui a venit din America, el este mai energic, mai vioi, îi aduce multă bucurie. Îl scoate adesea în oraș, la masă, au o relație bună, îl vizitează des. Stau în camera lui și povestesc, au o relație frumoasă. El a crescut-o, el a dus-o la școli bune. Acum, ea îi întoarce binele făcut și îi poartă de grijă”, a dezvăluit patronul căminului de bătrâni.