Emily Burghelea, pusă la zid pentru ținutele din timpul sarcinii. Cum le-a răspuns vedeta celor care o critică

Emily Burghelea, pusă la zid pentru ținutele din timpul sarcinii. Cum le-a răspuns vedeta celor care o critică

22 aug. 2025, 23:24
Sursa Foto: Instagram/ @emilyburghelea

Familia lui Emily Burghelea se pregătește să primească un nou membru. Vedeta, aflată deja în al treilea trimestru, radiază și se simte bine în corpul ei, iar asta o arată și prin ținutele pe care le poartă în ultima perioadă.

Cuprins:

  1. Ce ținuta a purtat Emily Burghelea la o ieșire în parc
  2. Cum a răspuns Emily Burghelea celor care i-au criticat ținuta

 

 

Ce ținuta a purtat Emily Burghelea la o ieșire în parc

Recent, ea a postat o fotografie surprinsă în timpul unei ieșiri în parc. Îmbrăcată într-o pereche de colanți negri, scurți, și un tricou scurt albastru, Emily a defilat cu burtica de graviduță la vedere.  Postarea a împărțit urmăritorii în două tabere: cei care îi apreciază încrederea în sine și curajul de a integra în ținutele ei de acum haine pe care le purta înainte să fie însărcinată și cei care au criticat-o pentru outfitul îndrăzneț.

„Urât….ce ar fi dacă ar merge toate gravidele așa pe stradă?”, „la-ți ceva mai lung nu îți stă așa de bine! Sarcină ușoară!”, Nu înțeleg dc ce țineți morțiș să vă arătați burta? Care e efectul? Au mai fost femei însărcinate și sunt femei însărcinate! Care e scopul? Ce rost mai au hainele, mergi direct nud”, au fost o parte dintre comentariile lăsate de urmăritoarele sale.

Cum a răspuns Emily Burghelea celor care i-au criticat ținuta

Emily Burghelea le-a răspuns criticilor ei printr-o replică ironică. Influencerița a dat de înțeles că nu vede rostul la a-și cumpăra haine largi, pe care nu le va mai purta după această perioadă, și că alege să poarte piese de vestimentație pe care deja le avea din perioada în care nu era însărcinată.

„Îmi cer scuze că îmi permit să port hainele pe care le purtam și înainte să rămân însărcinată! O să îmi achiziționez o duzină de tricouri xxl să ascund bine burtica sa fie doamnele împăcate…”, a fost răspunsul lui Emily Burghelea, potrivit Cancan.

