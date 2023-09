Cum a reacționat Adrian Sînă, după ce o mireasă l-a acuzat că ar da țepe la nunți: „Eu le înțeleg supărarea”

În ultimele zile, o mireasă din Cluj a făcut publice acuzații serioase și a orchestrei sale. Potrivit miresei, artistul i-ar fi comunicat că nu poate participa la nunta ei din cauza unei obligații în străinătate. Conform spuselor lui Adi Sînă, acesta ar fi programat să susțină un concert în Asia în aceeași zi, ceea ce l-ar împiedica să ajungă la Cluj. Cu toate acestea, el ar fi afirmat că va cânta în aceeași seară la Craiova.

O mireasă l-a acuzat pe Adrian Sînă că ar da țepe la nunți

„Bună seara, aș vrea să vă fac atenți viitori miri cu cine încheiați contracte pe partea de muzică. Noi am avut contract încheiat din 11.10.2022 cu avans de 1500 de euro să ne cânte la nuntă pe data de 26.08.2023. Ne-a anunțat cu 3 săptămâni înainte de nuntă că nu mai poate veni, că are turneu în Asia, pe când el a luat altă nuntă la Craiova, chiar el a postat pe story.

În Zalău pentru septembrie a mai anulat o nuntă cu același pretext. Noi am găsit printr-un mare noroc, anulare la alt band pe care o să-l recomand din tot sufletul în altă postare, că nu vreau să le apară numele lângă Adrian Sînă și Wedding Crashers. Vă atașez poze cu dovezile”, a spus mireasa, potrivit

Cum se apără artistul

În fața acuzațiilor că ar țepe la nunți, : „Lucrurile nu stau deloc așa. Nunta a fost la Dej. Cu o lună înainte i-am anunțat că nu mai pot ajunge și le-am restituit avansul. Chiar m-am oferit să-i ajut și le-am găsit o altă orchestră care să cânte la nuntă. Cât despre nunta de la Zalău, nu a existat așa ceva.

Plus că nu înțeleg cum poate susține cineva că știe unde sunt eu la un anumit moment și ce anume fac? De unde știu ei cu exactitate că am fost la Craiova? Eu le înțeleg supărarea, dar am anunțat cu o lună înainte și le-am restituit avansul.

Nu văd unde este țeapa! Ce țeapă le-am dat?! Nu există așa ceva! Eu nu am nici o datorie față de femeia respectivă. I-am ajutat să găsească înlocuitori. Nu dau țepe și nu am dat în 25 de ani de carieră! Nici nu voi da!”, a declarat Adrian Sînă pentru !