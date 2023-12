Cum a reacționat George Tănase după ce Laura Giurcanu a fost declarată câștigătoare la America Express: „Bă, femeia e nebună”

Marea finală de la „America Express – Drumul Soarelui” a fost câștigată de Sânziana Negru și Laura Giurcanu.

Acum, după ce influencerițele , cunoscutul actor de comedie George Tănase a ținut să facă câteva declarații despre rivalele lui din competiție.

Ce spune George Tănase despre câștigătoarele America Express

George Tănase și Ionuț Rusu s-au numărat printre cele nouă cupluri de participanți la America Express 2023. Cu toate că și-au dorit să câștige competiția, cei doi au rezistat doar patru săptămâni în emisiune.

După ce marele premiu în valoare de 30.000 de euro a fost câștigat de Sânziana Negru și , comediantul a fost întrebat în cadrul unui interviu dacă cele două concurente au meritat acest lucru.

„Da! Eu am comparat mereu echipa noastră cu a Laurei și a Sânzianei, în competiție. Când am văzut ce sunt ele dispuse să facă acolo, , am zis «eu nu am ce să caut în emisiunea asta». În momentul în care nouă ni s-a spus clar «nu stați pe mijlocul șoselei, că aștia dau peste voi, că se sperie să nu fie vreo deturnare de mașină», Laura s-a pus pe mijlocul șoselei.

Mașina venea cu viteză în vale și mai avea un pic să-i treacă mașina printre picioare, era foarte aproape că era mașină mică. Și am zis «bă, femeia e nebună, merită să ajungă cel puțin în finală». O grămadă de bani au câștigat și reclame după”, a spus acesta, potrivit .

„Cred că în America contează cel mai mult psihicul, nu fizicul. Psihic, dacă rămâi tare, atunci câștigi. Să poți să reziști la tensiunea aia, probă după probă. Asta e toată șmecheria, dacă reziști psihic, ajungi departe”, a mai spus George Tănase.

Laura Giurcanu și Sânziana Negru, după ce-au câștigat America Express

După 51 de zile, în care s-au supus unor mari încercări, cele două concurente au învăţat să îşi depăşească limitele, să scape de fobii, iar toate aceste experiențe trăite în comun, lecţiile de viaţă primite de la oamenii care n-au ezitat să le împartă din puţinul lor le-au făcut să se apropie şi mai mult între ele.

„Ciupește-mă! Mă jur că visez! E un vis, nu pot să cred! Eram transfigurate. Momentul ăsta o să-l iau cu mine toată viața mea. Deci n-am simțit așa ceva în viața mea! Era ireal! Mă uitam în jurul meu și nu înțelegeam. Sânziana era la fel de confuză ca mine”, a mărturisit Laura Giurcanu, notează .

„Ne-am imaginat de atâtea ori, ne-am pus în postura asta, ne-am gândit că poate să fie momentul ăsta. Nu a fost deloc așa cum credeam noi. A fost ireal! Nu poți să explici, ți se pare că ești un zburător. Nu există niciun sentiment. Am trecut prin tot și am ajuns aici!”, a spus și Sânziana Negru.