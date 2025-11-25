Andreea Marin este una dintre vedetele din România care a vorbti deschis despre depresie, afecțiune cu care s-a confruntat și ea însăși. Invitată într-un podcast, fosta „Zână Surprizelor” a povestit cum și-a dat seama că se confruntă cu depresia și când a fost unul dintre primele momente când a simțit simptomele caracteristice afecțiunii.

Cum a conștientizat Andreea Marin că suferă de depresie

Deși realizată pe plan profesional și personal, Andreea Marin nu a trăit o viață lipsă de probleme. Ba din contră, vedeta a fost de mai multe ori încercată de viață. Primul astfel de episod a avut loc la o vârstă fragedă, atunci când mama ei a trecut în neființă, în urma unui accident de mașină.

Ceea ce a ajutat-o pe Andreea Marin să-și dea seama că se confruntă cu depresia au fost dezbaterile publice pe marginea cazului Mădălinei Manole. De asemenea, vedeta povestește că unul dintre primele momentele de conștientizare ale afecțiunii s-au întâmplat după nașterea fiicei sale, Violeta .

„Prima dată s-a întâmplat într-un moment de depresie. Nici nu știam ce e depresia la vremea aceea. Un moment greu. A fost după nașterea fiicei mele. Nu aș spune că a fost legată de nașterea fiicei mele, dar așa s-a întâmplat. Conștientizarea a venit urmărind cazul Mădălina Manole și înțelegând din dezbaterile ce aveau loc ce înseamnă această boală, care sunt urmările ei, pentru că depresia este o boală, nu e o vină”, a mărturisit Andreea Marin, în .

Odată conștientizate și acceptate stările emoționale, vedeta a decis să consulte un medic, chiar dacă ideea de a cere ajutor într-o astfel de problemă nu îi plăcea.

„După ce am înțeles că s-ar putea să fie și cazul meu, atunci mi-am spus: «hai să încerc», chiar dacă nu îmi plăcea ideea”, a mai spus Andreea Marin.

Andreea Marin face apel public la persoanele care se confruntă sau s-au confruntat cu depresia

După ce a văzut în jurul său la ce îi poate împinge depresia pe oameni, Andreea Marin și-a dat seama cât de important este ca oamenii să vorbească deschis despre această problemă.

„Am considerat că nu e de joacă, în jurul meu au fost și oameni care și-au luat viața și am înțeles că trebuie vorbit deschis despre acest subiect”, a declarat Andreea Marin, cu ceva vreme în urmă.