17 nov. 2025, 22:30
Cum a marcat Mara Bănică trei ani de la moartea tatălui său: „Mi-e dor să glumim noi doi. Poate cel mai dor”
Sursa foto: captură
Cuprins
  2. Ce i-a scris Mara Bănică tatălui său, la trei ani de la moartea acestuia
  4. Cum descrie Mara Bănică perioada pe care o traversează acum, la trei ani de la moartea tatălui său

Jurnalista Mara Bănică a marcat, pe 17 noiembrie, împlinirea a trei ani de la moartea tatălui său. Părintele acesteia s-a stins din viață în anul 2022, în urma unei pneumonii. De atunci, în fiecare an, Mara Bănică respectă cu sfințenie un ritual emoționant pentru a-i onora memoria și pentru a-și alina dorul. Durerea provocată de această pierdere rămâne neschimbată, însă gândul că ar putea exista o revedere într-o altă viață îi oferă o oarecare consolare.

Ce i-a scris Mara Bănică tatălui său, la trei ani de la moartea acestuia

În fiecare an, pe 17 noiembrie, jurnalista alege să-i scrie o scrisoare tatălui ei. În acest mod, Mara Bănică păstrează legătura cu părintele său și se alină cu gândul că, astfel, el este la curent cu toate schimbările din viața ei și a familiei sale. În mesajul transmis pe rețelele sociale, Mara Bănică i-a povestit tatălui despre evoluția nepoților, Dima și Donca, dar și despre cum i s-a schimbat viața de când acesta nu mai este prezent fizic.

Mara Bănică i-a descris tatălui său cum au crescut nepoții lui, concentrându-se pe calitățile și planurile de viitor ale lui Dima, care este acum în clasa a opta. Ea i-a împărtășit că Dima se transformă într-un „om blând și sufletist”, așa cum tatăl ei și-ar fi dorit. Jurnalista a menționat și posibilitatea unei burse la Școala Americană, dar și disputa lor amuzantă legată de alegerea liceului.

„Să-ți spun de noi. Dima e în clasa a opta, e mai înalt cu un cap decât mine și foarte frumos. Iese un om blând și sufletist, să știi! Cum îți doreai tu. O să se înscrie la o bursă la Școală Americană, dacă o și primește, să te ții! Dacă nu, eu vreau să rămână la Coșbuc, el vrea la Spiru, n-are rost să îți spun cum va fi, că știi ce fată ai crescut! Mi-e dor să glumim noi doi. Poate cel mai dor.

Donca e la grădiniță deja, în primul an. Știe despre tine. Și o să-i spun mereu. Am luat-o la cimitir cu noi ultima oară. S-a uitat lung, avea o sobrietate amestecată cu o puritate în expresie, e deșteaptă. Și empatică tare. Am dus o la aceeași grădiniță unde 4 ani tu l-ai dus pe Dima în toate diminețile: cu soare, cu ploaie, pe ger, caniculă. Poarta e la fel. Parcă te așteaptă. Grădinița nu mai e la fel, dar asta e altă poveste, nu te încarc acum”, a dezvăluit jurnalista pe pagina sa de Facebook.

Cum descrie Mara Bănică perioada pe care o traversează acum, la trei ani de la moartea tatălui său

Mara Bănică a vorbit și despre viața sa profesională, mărturisind că traversează o perioadă de mare împlinire. Ea i-a explicat părintelui că a reușit să obțină succesul pe care și-l dorea. În prezent, ea prezintă o emisiune care crede că i-ar fi plăcut mult și tatălui său.

„De mine îți spun doar atât: cred că am cea mai bună perioadă din viață. Am o emisiune care ți-ar plăcea și ție. Mă întorc în timp cu ea și omagiez oameni care contează. Televiziunea se întoarce la lucruri frumoase. Și-mi place mult, îmi dă o mulțumire. Tu știi bine ce zbucium e în profesia asta, că la tine m-am plâns, cu tine le-am dus… bune, rele, cum e viața”, și-a continuat Mara Bănică mesajul.

De asemenea, jurnalista i-a menționat tatălui și despre participarea la emisiunea „Asia Express”.

„Am fost la Asia Express, și, deși nu-ți plăceau reality-urile, ăsta ți-ar fi plăcut. S-a uitat până și mama, și doar pe ea o știi ce preocupări are!”, a adăugat jurnalista.

