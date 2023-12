Cu cine va petrece Alexandra Ungureanu sărbătorile de iarnă. Artista se pregătește intens: „Evident că voi ajuta în bucătărie”

În vârstă de 41 de ani, Alexandra Ungureanu se numără din showbiz-ul românesc.

Cântăreața a reușit să-și construiască o carieră de succes și se bucură de aprecierea publicului, iar de curând a dezvăluit că de Sărbători și-a propus să se odihnească după o perioadă aglomerată.

Alexandra Ungureanu se pregătește intens pentru Sărbători

Doar câteva zile ne mai despart de Crăciun, Alexandra Ungureanu a mărturisit că împreună cu mama sa va pregăti meniul și va fi un mic ajutor în bucătărie la fiecare preparat.

De asemenea, în această perioadă artista își dorește să se odihnească, dar și să petreacă timp alături de familie sa.

„Crăciunul vine cu odihna. Zilele astea pregătesc cu mama meniul pentru că nu l-am stabilit. Doar pe hârtie. Evident că voi ajuta în bucătărie. În ceea ce privește partea de dulce, am comandat. În fiecare an comand. . Anul asta am comandat cozonac cu fistic, am rupt tradiția. O să fie și unul cu nucă și ciocolată, cacao, dar anul ăsta am vrut să cer fistic că e noua mea adicție” a declarat Alexandra Ungureanu, potrivit .

Alexandra Ungureanu vrea să facă schimbări în 2024

Cât despre obiectivele pentru anul viitor, cântăreața a precizat că și-a făcut o listă de priorități .

„Eterna mea poveste: nu sunt cea mai bună în a gestiona timpul. Sunt un pic haos, mereu întârziată cu atacuri de panică pentru că, la un moment dat, mi se dă totul peste cap și nu mai știu pe unde să o apuc. Vreau să am mai mult timp la anul, să fac mai mult sport și să mă ocup mai mult de mine.

În rest, aș mai lucra un pic la agendă, să scot lucrurile care chiar se pot întâmpla fără mine că mi-e foarte greu să spun „nu”, deși am în viața mea oameni faini care necesită prezența mea. La un moment dat nu mai poți să te duci pe toate. Interesul meu personal este să fiu sănătoasă, să fiu frumoasă, să arăt bine, așa cum arăt și acum, să menținem”, a mai susținut Alexandra Ungureanu.