În ultimele luni, Fuego a reușit să slăbească cu ajutorul unei diete echilibrate și sănătoase. Deși acum a fost mai restrictiv cu ceea ce consumă, schimbările din alimentația cântărețului au început încă din urmă cu câțiva ani.

Câte kilograme a reușit Fuego să slăbească

În ultimele luni, Fuego a fost mai atent la alimentația sa, reușind astfel să dea jos cinci kilograme. Dieta sa a avut la bază carne slabă, supe, lactate fără grăsimi și… mere.

Însă, artistul a început să elimine alimente din dieta sa încă de acum câțiva ani. Invitat în cadrul unui podcast, Fuego a spus ce produse nu mai consumă, pentru a evita, pe de-o parte, îngrășarea și, pe de altă parte, apariția balonării și a disconfortului digestiv.

Atât Fuego, cât și familia lui, a încetat să mai consume orice conține făină albă. Printre cele mai cunoscute se numără pastele, pâinea și produsele de patiserie. Însă, nu a renunțat complet la acest tip de delicii, ci le-a înlocuit cu produse care au la bază făină integrală, mai sănătoase și ușor de digerat.

„Aveți grijă! Cel mai nociv aliment pentru ființa umană. Pe locul întâi, marile alimente albe, dar cel mai nociv este albă. Nu mai mâncați făină albă! Vă îmbolnăviți…

Zahărul și făină albă. Dar mănânci produse din făină integrală, făină, e ok. Noi mâncăm de ani de zile făină integrală – paste integrale”, a spus cântărețul, în .

Ia Fuego în calcul să se mute din țară?

Nu mai este un secret pentru nimeni că Fuego este unul dintre cei mai îndrăgiți cântăreți români. Din acest motiv, are foarte multe solicitări și din diaspora. Cu toate că, în trecut, a mai petrecut săptămâni întregi peste hotare, artistul susține că nu s-ar putea muta niciodată definitiv din România.

„Pe mine mă sună multe agenții de organizare din diaspora. Nu mai spun Italia, Franța, Spania. America? Nici nu vreau să mă gândesc! Am fost plecat o lună. Eu nu pot să stau mai mult de două săptămâni într-un loc… Am stat o lună jumate, dar nu știu cum am stat. Nu îmi place. Trebuie să ajung acasă o zi”, a mai spus artistul.