Cum a reuşit Lavinia Pîrva, soţia lui Ştefan Bănică jr, să slăbească 30 de kilograme, după ce a născut

Lavinia Pîrva, soţia lui Ştefan Bănic jr, s-a îngrășat foarte tare în timpul sarcinii. Vedeta a făcut eforturi uriașe pentru a scăpa de kilogramele în plus, pentru a reveni la silueta de dinainte de a rămâne însărcinată. Și a reușit!

Soția lui Ștefan Bănică Junior a reușit să slăbească nu mai puțin de 30 de kilograme. Artista a fost invitată la emisiunea prezentată de Marius Manole şi a vorbit, printre altele, şi despre cum se menține în formă, după ce a devenit mamă, scrie tabu.ro.

Lavinia n-a mai mâncat după ora 17.00

Frumoasa brunetă susține că face mult sport. De asemenea, e mult mai atentă cu alimentația, mai ales cu ora la care servește masa. Cântăreața a povestit că atunci când observa că se îngrașă, chiar dacă era vorba doar un kilogram sau două, încerca să nu mai mănânce după ora 17.

„M-am ambiționat și am făcut foarte mult sport… Chestia cu mâncarea nu-mi iese, pentru că eu sunt foarte pofticioasă. Cumva, asta încerc să fac. Să nu mănânc foarte mult. Ăsta este modul prin care am reușit să slăbesc și să mă mențin. În momentul în care iau 2-3 kilograme în plus, nu mai mănânc nimic după ora 5”, a declarat Lavinia Pîrva.

În perioada sarcinii, când acumula tot mai multe kilograme, Lavinia Pîrva a observat că nu-i mai veneau hainele pe care le purta şi s-a gândit să pornească propria afacere.