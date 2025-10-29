La 50 de ani, Angelina Jolie continuă să fie un reper al frumuseții la Hollywood, captând atenția publicului nu doar prin talentul său actoricesc, ci și printr-un aspect care pare să sfideze trecerea timpului.

Secretul său nu constă în machiaj sau în proceduri complicate, ci într-o atenție constantă acordată pielii și într-un stil de viață echilibrat, care pune sănătatea pe primul loc. a reușit să transforme îngrijirea pielii într-o rutină zilnică, iar rezultatele se văd clar în prospețimea și luminozitatea tenului său.

Cât de des se machiază vedeta

Spre deosebire de multe staruri de la Hollywood, Angelina nu se bazează pe machiaj pentru a-și păstra frumusețea. Ea alege să se machieze doar la evenimente speciale, preferând ca în viața de zi cu zi pielea să fie cât mai naturală.

Această alegere simplă contribuie la aspectul său tânăr, fără semne de artificiu, și îi permite pielii să respire, păstrând-o sănătoasă și radiantă. Astfel, tenul ei nu depinde de produse cosmetice și își păstrează frumusețea autentică.

Care este rutina ei de îngrijire

Încă din tinerețe, Angelina Jolie a urmat o rutină de îngrijire atent planificată, sub îndrumarea dermatologului Rhonda Rand. Aceasta include curățarea delicată a pielii pentru a evita iritațiile, aplicarea antioxidanților care combat efectele radicalilor liberi și folosirea unor acizi naturali care stimulează regenerarea celulară.

Un element esențial al rutinei sale este crema cu protecție solară, folosită zilnic, care previne deteriorarea pielii cauzată de soare. Datorită acestei discipline, pielea ei rămâne fermă, luminoasă și fără riduri vizibile, demonstrând că rutina corectă de îngrijire poate înlocui multe proceduri invazive.

Apelează sau nu Angelina la proceduri estetice

Deși evită tratamentele agresive, actrița nu exclude complet procedurile cosmetice. Ocazional, folosește metode blânde, cum este laserul, pentru a-și menține strălucirea pielii. Dermatologul său explică că intervențiile sunt foarte subtile și că rezultatul nu afectează naturaletea tenului.

„Are gene excelente și devine tot mai frumoasă pe măsură ce trece timpul, fără să pară artificială”, spune Dr. Rand, conform