Cristina Cioran (48 de ani) a povestit cum păstrează legătura cu Alex Dobrescu, tatăl celor doi copii ai ei, care se află în închisoare. Alex a fost arestat acum opt luni, la scurt timp după ce fiul lor, Max, . El a fost apoi condamnat cu executare, dar sentința nu e definitivă și acum procesul e în fază de apel.

Cum păstrează legătura Cristina Cioran cu Alex Dobrescu

„Se pot face vizite online și am reușit să programăm și noi câteva. A văzut copiii. Ema a fost foarte fericită să-l vadă, să vorbească cu el și, bineînțeles, și el la fel. Vom continua cu aceste video call-uri atunci când ne va permite timpul. Sunt video call-uri, este un fel de vizită online la care el are dreptul.

Alex este bine, lucrează la bibliotecă, este deținut de sprijin. Îi ajută cu actele pe colegi, cu cereri, cu solicitări, cu tot felul. E băiat deștept și atunci îi vine mănușă acest job. Situația lui în momentul de față este în apel și vedem ce o să se mai întâmple după aceea. El își dorește să revină alături de copii. Pentru cârcotași, copiii mei au și mamă, și tată și indiferent cât ne-am certat noi și care a fost situația sau care va fi, ei vor avea tată toată viața lor!”, a susținut Cristina Cioran, pentru

De ce a fost condamnat Alex Dobrescu la închisoare cu executare

Alex Dobrescu a fost arestat preventiv în primăvară, la scurt timp după ce a devenit tată pentru a doua oară. Numele său a apărut într-un dosar de de mare risc. El ar fi vândut cocaină și MDMA.