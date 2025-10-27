B1 Inregistrari!
Cum păstrează legătura Cristina Cioran cu tatăl copiilor ei. Alex Dobrescu e în închisoare de mai multe luni. Mesajul actriței pentru „cârcotași”

Traian Avarvarei
27 oct. 2025, 20:59
Cum păstrează legătura Cristina Cioran cu tatăl copiilor ei. Alex Dobrescu e în închisoare de mai multe luni. Mesajul actriței pentru „cârcotași”
Cristina Cioran. Sursa foto: Captură video - Vorbește Lumea / YouTube
Cuprins
  1. Cum păstrează legătura Cristina Cioran cu Alex Dobrescu
  2. De ce a fost condamnat Alex Dobrescu la închisoare cu executare

Cristina Cioran (48 de ani) a povestit cum păstrează legătura cu Alex Dobrescu, tatăl celor doi copii ai ei, care se află în închisoare. Alex a fost arestat acum opt luni, la scurt timp după ce fiul lor, Max, a venit pe lume. El a fost apoi condamnat cu executare, dar sentința nu e definitivă și acum procesul e în fază de apel.

Cum păstrează legătura Cristina Cioran cu Alex Dobrescu

„Se pot face vizite online și am reușit să programăm și noi câteva. A văzut copiii. Ema a fost foarte fericită să-l vadă, să vorbească cu el și, bineînțeles, și el la fel. Vom continua cu aceste video call-uri atunci când ne va permite timpul. Sunt video call-uri, este un fel de vizită online la care el are dreptul.

Alex este bine, lucrează la bibliotecă, este deținut de sprijin. Îi ajută cu actele pe colegi, cu cereri, cu solicitări, cu tot felul. E băiat deștept și atunci îi vine mănușă acest job. Situația lui în momentul de față este în apel și vedem ce o să se mai întâmple după aceea. El își dorește să revină alături de copii. Pentru cârcotași, copiii mei au și mamă, și tată și indiferent cât ne-am certat noi și care a fost situația sau care va fi, ei vor avea tată toată viața lor!”, a susținut Cristina Cioran, pentru Click!

De ce a fost condamnat Alex Dobrescu la închisoare cu executare

Alex Dobrescu a fost arestat preventiv în primăvară, la scurt timp după ce a devenit tată pentru a doua oară. Numele său a apărut într-un dosar de trafic intern de droguri de mare risc. El ar fi vândut cocaină și MDMA.

Recent, acesta a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru „trafic intern de droguri de mare risc în formă continuată și în stare de recidivă postexecutorie”. Alex mai trebuie să plătească suma de 7.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

Din activitatea infracțională, Alex Dobrescu ar fi câștigat 4.900 de lei, sumă care a fost confiscată de anchetatori.

Decizia aparține Tribunalului București, dar nu e definitivă, așa că a fost deja contestată.

