Cum se împarte Andreea Mantea între rolul de mamă și filmările-maraton: „Oamenii trebuie să știe că nu trăim vieți perfecte"

Cum se împarte Andreea Mantea între rolul de mamă și filmările-maraton: „Oamenii trebuie să știe că nu trăim vieți perfecte”

Traian Avarvarei
08 dec. 2025, 23:22
Sursa foto: Facebook - Andreea Mantea
Cuprins
  1. Cum vede Andreea Mantea rolul de mamă
  2. Ce a spus Andreea Mantea despre ipocrizia unor vedete

Andreea Mantea a povestit cum găsește echilibrul între viața personală și cea profesională. Prezentatoarea de la „Casa iubirii” (Kanal D) e mama unui băiețel de 10 ani, pe care îl crește singură, după separarea de tatăl acestuia, sportivul Cristi Mitrea. „Oamenii trebuie să știe că noi, cei care apărem pe ecrane, nu trăim vieți perfecte”. a susținut Andreea.

Cum vede Andreea Mantea rolul de mamă

„Am avut norocul unui proiect care mi-a permis să petrec timp cu David, iar acum lucrurile sunt chiar mai simple, pentru că el are programul lui, merge la școală, are activități extrașcolare. Când nu sunt la „Casa iubirii”, suntem mereu împreună. Nu cred că putem vorbi despre sacrificii, ci mai degrabă despre o gestionare diferită a timpului. Dimineața mă trezesc ca să-i pregătesc micul dejun, îl duc la școală, apoi merg la filmări.

De multe ori vine și el cu mine la emisiune, când are timp. Seara mâncăm împreună, povestim despre școală, facem teme și ne bucurăm de fiecare vacanță și de fiecare clipă petrecută doar noi doi. N-aș schimba nimic din prezentul meu. Da, au existat şi nopți nedormite, perioade de oboseală, momente dificile, dar toate fac parte din viața oricărei mame, sunt fireşti”, a susținut Andreea Mantea, pentru CanCan.

Aceasta a mai afirmat cu recunoștință că are ajutorul mamei și surorii ei, iar colegii de emisiune i-au fost și ei alături în momentele grele.

Ce a spus Andreea Mantea despre ipocrizia unor vedete

Întrebată ce ipocrizie din lumea vedetelor o enervează cel mai mult și cum o evită, Andreea Mantea a răspuns: „Nu înțeleg obsesia pentru imaginea unei vieți perfecte. În ceea ce mă priveşte, nu pot și nu vreau să joc un rol. Sunt aceeași Andreea și în platou, și în afara lui. Oamenii trebuie să știe că noi, cei care apărem pe ecrane, nu trăim vieți perfecte. Avem momente dificile, avem slăbiciuni, suntem oameni. Cred că sa fii autentic este ceea ce poți face corect atât pentru ceilalți, cat si pentru tine”.

