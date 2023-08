Cum se înțeleg cei 9 copii ai lui Cristi Borcea: „Cu cât înaintează în vârstă, cu atât problemele sunt mai mari”

La 53 de ani, Cristi Borcea are nouă cu patru femei. El spune că are o relație foarte bună cu toți, chiar dacă trei locuiesc în străinătate. Și copiii între ei se împacă bine, a mai spus Borcea.

Cristi Borcea, despre copiii săi

Melissa, din căsnicia cu Mihaela Borcea, și Alex și Gloria, din căsnicia cu Alina Vidican, locuiesc în SUA. Deși au mame diferite, copiii se înțeleg bine.

„Acum e important că suntem foarte bine și copii sunt foarte bine. Se înțeleg toți nouă și se iubesc foarte mult. (…)

Cei mari, cu cât înaintează în vârstă, cu atât problemele sunt mai mari. Dar încerc să discut cu ei și să compensez, cum fac toți – material, cât de cât. Am trei în America – Melissa, care e geamăna (lui Patrick, n. red.), Alex și Gloria, și șase îi am aici”, a spus Borcea, pentru

Cristi Borcea, depre perioada în care a fost la închisoare

Borcea a vorbit și despre perioada în care a fost : „Veneam acasă, în permisii. Trebuia să muncești ca să poți să beneficiezi de ele. Să participi la cursuri să primești permisii. Eu am dat cu mătura și cu mopul. Mă specializasem (zâmbește, n. red.). Și la spălătorie am fost. Dacă voiam să plec și să am permisie trebuia să mătur holul, să dau cu mopul, trebuia să fac curățenie. Și asta făceam”.