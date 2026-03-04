B1 Inregistrari!
Cum se înțeleg Dan Negru și soția lui, după 20 de ani de mariaj: „Slavici avea o vorbă frumoasă de care ne-am ținut toată căsnicia noastră”

Traian Avarvarei
04 mart. 2026, 14:29
Cum se înțeleg Dan Negru și soția lui, după 20 de ani de mariaj: „Slavici avea o vorbă frumoasă de care ne-am ținut toată căsnicia noastră”
Dan Negru și soția lui, Codruța. Sursa foto: Dan Negru / Facebook
Cuprins
  1. Dan Negru: Nu există o rețetă a unei căsnicii bune
  2. Cum trec Dan Negru și soția lui peste neînțelegeri

Dan Negru și soția lui, Codruța, sărbătoresc 20 de ani de căsnicie în martie, menținându-și relația solidă în ciuda provocărilor vieții publice. Codruța, medic stomatolog, și Dan, personalitate TV, au reușit să îmbine carierele diferite cu viața de familie.

Dan Negru: Nu există o rețetă a unei căsnicii bune

Întrebat de VIVA! ce i-a ajutat să-și protejeze relația de presiunea celebrității, Dan Negru a răspuns: „Nu am avut presiunea de vedetă niciodată, e un moft al celor care vor să pară vedete worldwide. Nu suntem. Acu, în martie, se fac 20 de ani de când suntem căsătoriți. Nu există o rețetă a unei căsnicii bune, dacă ar fi existat era de mult cel mai bun bestseller mondial”.

Codruța l-a ajutat adesea să rămână cu picioarele pe pământ, oferindu-i o perspectivă diferită asupra situațiilor din cariera sa.

„Codruța e medic stomatolog și nu îmi amintesc să fi avut vreodată dorința reflectoarelor, dar asta nu înseamnă că suntem opusuri. Dar mi-a fost de ajutor mereu în carieră, pentru că altfel vede o situație un om neimplicat în ea. Codruța m-a adus de multe ori cu picioarele pe pământ. Televiziunea îți poate lua ușor mințile și prietenii pe care îi ai sunt cei de conjunctură, prieteni de vedetă, dar familia te poate aduce cu picioarele pe pământ”, a mai afirmat acesta, pentru VIVA!.

Cum trec Dan Negru și soția lui peste neînțelegeri

Întrebat ce reproșuri aude cel mai des de la Codruța, Dan Negru a răspuns: „Că ceaiul negru a devenit o dependență sau că mănânc prea multe dulciuri. Pot să mănânc și 10 savarine pe zi, am făcut-o, după cum beau chiar și 1 litru de ceai negru cu lapte zilnic”.

Dan Negru a afirmat apoi că unul dintre principiile care ghidează familia sa e inspirat de o vorbă a lui Slavici: „Codruța e din Ineu, unde e ”Moara cu Noroc” a lui Slavici, și el avea o vorbă frumoasă de care ne-am ținut toată căsnicia noastră: ”Să nu stingi lumina când e supărare în casă”. Când ajungem la bunicii din Ineu, le amintesc vorba asta copiilor mei, să o țină minte. Nouă ne-a fost de folos”.

