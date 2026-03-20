Chuck Norris, cunoscutul actor și maestru de arte marțiale, a murit, la vârsta de 86 de ani, într-un spital din Hawaii. Simbolul filmelor de acțiune nu a reușit să câștige, lupta cu moartea.
Chuck Norris, imaginea eroului american
Carlos Ray Norris s-a născut în Ryan, Oklahoma, tatăl său fiind soldat în cel de-al Doilea Război Mondial. În 1958 s-a înrolat în Forțele Aeriene ca polițist aerian (AP, analog cu polițiștii militari din armată). La Baza Aeriană Osan din Coreea de Sud, a primit pentru prima dată porecla „Chuck” și a început antrenamentul în Tang Soo Do, devenind un campion al artelor marțiale.
El a fost vedeta de acțiune preferată a celor care căutau un simbol al Americii. În 1984, a jucat în „Missing in Action”, primul dintr-o serie de filme centrate pe salvarea prizonierilor de război americani captivați în războiul din Vietnam. Rolurile pe care le-a făcut, ca erou de acțiune capabil să se descurce în orice situație, atitudinea sa serioasă, l-au transformat într-un fenomen cultural global.
La aceasta au contribuit și numeroasele glume și meme despre forța sa supranaturală și capabilitățile sale ieșite din comun. Internetul este plin de așa-numitele „Chuck Norris facts” care au contribuit la creșterea și întreținerea popularității actorului, chiar și după ce s-a retras din activitate.
Bancuri cu vedeta filmelor de acțiune
Bancurile și memele care circulă pe internet, multe fără nici o legătură cu realitatea sau cu logica, l-au transformat într-un simbol al culturii populare. Mulți nu i-au văzut filmele dar, cu siguranță, au auzit ori au citit măcar una dintre anecdotele care îl hiperbolizează. Drept urmare, puțini sunt cei care nu au auzit numele lui Chuck Norris și chiar dacă nu știu cu ce s-a ocupat, sigur sunt convinși că a fost cel mai puternic om din lume.
Parte dintre aceste glume vi le prezentăm mai jos:
- Dimineaţa, soarele îi bate în geam lui Chuck Norris ca să ceară voie să răsară;
- Chuck Norris a lovit odată un cal în barbă. Descendenţii acelui cal se numesc acum girafe;
- Chuck Norris donează regulat sânge la Crucea Roşie, dar niciodată pe al lui;
- Chuck Norris nu poartă ceas. El decide cât e ceasul;
- Tu trăieşti pentru că Chuck Norris te-a lăsat în viaţă;
- Chuck Norris strănută cu ochii deschişi;
- Chuck Norris a înecat un peşte sub apă;
- Chuck Norris este atât de rapid încât lumina nu îl poate găsi;
- Chuck Norris poate auzi limbajul mimico-gestual;
- Atunci când Alexander Bell a inventat telefonul avea trei apeluri nepreluate de la Chuck Norris;
- Chuck Norris a fost deja pe Marte. De aceea nu este nicio urmă de viaţă acolo;
- Chuck Norris a prins și amendat un radar, pentru viteză neregulamentară;
- Chuck Norris şi Superman s-au luptat cândva. Iar cel care a pierdut a trebuit să poarte chiloţii deasupra pantalonilor;
- Chuck Norris a numărat până la infinit. De două ori!;
- Chuck Norris poate să trântească o uşă rotativă;
- Chuck Norris mănâncă supă cu furculiţa;
- Chuck Norris a fost muşcat o dată de un şarpe cu clopoţei. După trei zile de durere şi agonie, şarpele a murit;
- Chuck Norris nu doarme, el aşteaptă;
- Titlul original al filmului Alien vs. Predator a fost, de fapt, Alien şi Predator vs. Chuck Norris. A fost anulat deoarece nimeni nu ar fi plătit să intre la un film cu durata de 14 secunde;
- Chuck Norris face focul cu două cuburi de gheaţă;
- Unii poartă pijamale cu Superman. Superman poartă pijamale cu Chuck Norris;
- Chuck Norris a distrus tabelul lui Mendeleev pentru că Chuck Norris recunoaşte doar elementul surpriză;
- Chuck Norris a escaladat Everestul în 15 minute, din care 14 i-au luat doar să facă un om de zăpadă la baza muntelui;
- Frica de păienjeni se numeşte arahnofobie, frica de spaţii înguste se numeşte claustrofobie, iar frica de Chuck Norris este pur şi simplu normală;
- Chuck Norris a aruncat odată un bumerang care nu s-a mai întors;
- Mâna lui Chuck Norris este singura mână care poate bate o chintă roială;
- De ce în calendarul lui Chuck Norris se trece direct de la 31 martie la 2 aprilie? Nimeni nu îl păcăleşte de Chuck Norris;
- Chuck Norris poate să aplaude cu o singură mână;
- Chuck Norris s-a născut într-o cabană construită de el;
- Chuck Norris nu se îmbată niciodată. Nimic nu îndrăzneşte să-l ameţească pe Chuck Norris
- Când Chuck Norris face flotări, nu se ridică pe el, el împinge pământul în jos;
- Există două tipuri de infractori: care trăiesc şi cei care l-au întâlnit pe Chuck Norris;
- Chuck Norris a bătut un text la mașină până când acesta și-a cerut scuze pentru greșelile gramaticale;
- Chuck Norris a ținut în viață niște aparate de terapie intensivă care nu mai aveau energie.