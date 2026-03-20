Chuck Norris a murit la 86 de ani

Chuck Norris, cunoscutul actor și maestru de arte marțiale, , la vârsta de 86 de ani, într-un spital din Hawaii, unde era internat. Anunțul a fost făcut de familia actorului.

Cunoscutul , care a devenit un star al filmelor de acțiune și a jucat rolul principal în serialul de succes „Walker, Texas Ranger”, a murit. Chuck Norris avea 86 de ani și a fost internat într-un spital din Hawaii. Anunțul cu privir la moartea actorului a fost făcut de familia sa, vineri, într-un comunicat de presă. Potrivit sursei citate, el a murit joi dimineață.

„Cu inima îndurerată, familia noastră anunță trecerea subită în neființă a iubitului nostru Chuck Norris ieri [joi] dimineață. Deși dorim să păstrăm circumstanțele în confidențialitate, vă rugăm să știți că a fost înconjurat de familie și s-a stins în pace”, se arată în mesajul transmis de familia actorului.

Mesajul, postat pe Instagram, continuă cu o descriere a actorului. Pentru toată lumea, transmit membrii familiei, a fost un actor de acțiune, un simbol al forței. Pentru familie, în schimb, a fost un soț, un tată devotat, dar și un bunic și un frate extraordinar.

„Pentru lume, a fost un practicant de arte marțiale, un actor și un simbol al forței. Pentru noi, a fost un soț devotat, un tată și un bunic iubitor, un frate extraordinar și sufletul familiei noastre”, se mai arată în comunicat.

Simbol al filmelor de acțiune

s-a născut în Ryan, Oklahoma, tatăl său fiind soldat în cel de-al Doilea Război Mondial. În 1958 s-a înrolat în Forțele Aeriene ca polițist aerian (AP, analog cu polițiștii militari din armată). La Baza Aeriană Osan din Coreea de Sud, a primit pentru prima dată porecla „Chuck” și a început antrenamentul în Tang Soo Do. A devenit un pasionat de arte marțiale și a contribuit a dezvoltarea stilului hibrid Chun Kuk Do („Calea Universală”).

Ca star de filme de acțiune, Chuck Norris avea un nivel de credibilitate pe care majoritatea celorlalți actori nu îl puteau egala. A fost campion de arte marțiale, deținând centura neagră la judo, centura neagră de gradul 3 la Brazilian Jiu-Jitsu, centura neagră de gradul 5 la karate, centură neagră de gradul 8 în Taekwondo, centură neagră de gradul 9 în Tang Soo Do și centură neagră de gradul 10 în Chun Kuk Do.

„Și-a trăit viața cu credință, cu un scop bine definit și cu o devotament neclintit față de cei pe care îi iubea. Prin munca, disciplina și bunătatea sa, a inspirat milioane de oameni din întreaga lume și a lăsat o amprentă de neșters asupra vieții atâtor oameni”, se mai arată în mesajul transmis de familie.

A jucat alături de legendarul Bruce Lee în filmul „The Way of the Dragon” (cunoscut și sub numele de „Return of the Dragon”) realizat în 1972. De asemenea, a făcut mai multe roluri importante în filmele de acțiune de la finalul anilor 1970 – 1980. Norris a jucat în „The Delta Force” și „Missing in Action”, „Good Guys Wear Black” (1978), „The Octagon” (1980), „Lone Wolf McQuade” (1983), „Code of Silence” (1985) și „Firewalker” (1986).

Chuck Norris, un adevărat erou american

El a fost vedeta de acțiune preferată a celor care căutau un simbol al Americii. Spre deosebire de alți actori ai filmelor de acțiune, Chuck Norris nu și-a condimentat rolurile cu umor, așa cum au făcut Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis și Jackie Chan.

În 1984, a jucat în „Missing in Action”, primul dintr-o serie de filme centrate pe salvarea prizonierilor de război americani capturați în timpul Războiului din Vietnam. El a dedicat aceste filme memoriei fratelui său, mai mic, Wieland, ucis în timp în Vietnam. Cu toate acestea, criticii săi au susținut că producțiile preluat conceptul central al seriei „Rambo”.

În timp ce popularitatea sa ca actor de cinema a început să mai scadă, s-a reorientat către televiziune. A jucat în serialul „Walker, Texas Ranger”, inspirat de filmul său „Lone Wolf McQuade”. Serialul a rulat între 1993 și 2001, actorul reluând rolul Cordell Walker în filmele TV „Walker Texas Ranger 3: Deadly Reunion” (1994) și „Walker, Texas Ranger: Trial by Fire” (2005).

În 2005, a realizat ultimul film în care a jucat, „The Cutter”, lansat direct pe DVD. În 2012, după o absență de șapte ani, s-a alăturat unui grup de vedete de filme de acțiune în pelicula „The Expendables 2”, regizată de Sylvester Stallone.

Glume cu Chuck Norris

Popularitatea sa în rândul actorilor de filme de acțiune au dus la apariția a numeroase glume și meme în care era prezentat drept un super-om.:

Chuck Norris ucide 100% din germeni;

Chuck Norris face focul cu două cuburi de gheaţă;

Chuck Norris nu doarme, el aşteaptă;

Unii poartă pijamale cu Superman. Superman poartă pijamale cu Chuck Norris

Unii magicieni pot merge pe apă, Chuck Norris înoată pe pământ;

Chuck Norris a numărat până la infinit. De două ori!;

Chuck Norris e cunoscut pentru modestia lui, dar recunoaşte că este a 8-a minune a lumii;

Chuck Norris nu se îmbată niciodată. Nimic nu îndrăzneşte să-l ameţească pe Chuck Norris;

Există două tipuri de infractori: care trăiesc şi cei care l-au întâlnit pe Chuck Norris;

Nu există bombă atomică. E doar Chuck Norris când se aruncă din avion şi loveşte pământul cu pumnii;

Chuck Norris a prins și amendat un radar, pentru viteză neregulamentară. Tot el a ținut în viață, la terapie intensivă, niște aparate care nu mai aveau energie;

Hârtia bate piatra, piatra bate foarfeca, iar foarfeca bate hârtia, dar Chuck Norris le bate pe toate trei în același timp.

În ultimii ani ai vieții, Norris a apărut în reclame pentru echipamente de fitness și a devenit din ce în ce mai vocal în calitate de conservator politic.