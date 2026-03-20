Traian Avarvarei
20 mart. 2026, 14:21
Betty Salam a fost criticată pentru că a cedat fostului soț custodia fiului lor. Sursa foto: Bety Salam / Instagram
  Betty Salam n-a mai suportat criticile și a reacționat
  Betty Salam și Cătălin Vișănescu au decis în privința custodiei fiului lor
  Cătălin Vișănescu: Sunt lucruri sensibile

Betty Salam a fost intens criticată în ultimele zile, după ce s-a aflat că a cedat fostului soț custodia fiului lor, Mathias. Artista le-a transmis criticilor să se uite în propria grădină și să nu mai comenteze ceea ce nu cunosc.

Betty Salam n-a mai suportat criticile și a reacționat

„Nu permit nimănui să-mi pună etichete care nu îmi aparțin, doar pentru că aleg să nu dau curs discuțiilor și să-mi trăiesc viața în liniște. Nu mi-am abandonat copilul pentru nimic în lume. Sunt mama lui și voi rămâne mereu. Am ales doar să îi respect decizia de a sta, în această perioadă, cu tatăl lui. Matthias până în prezent a locuit cu mine, iar decizia de a schimba domiciliul la tatăl lui îi aparține copilului (a fost dorința lui). Nu îl pot forța să locuiască unde momentan nu mai simte.

Nu știți nici pe sfert adevărul și totuși ați ales să judecați și să vorbiți. Vă rog să vă uitați fiecare în propria grădină înainte să comentați despre viața mea. Este de ajuns. Nu mai permit să se construiască povești neadevărate în jurul meu doar pentru că am ales discreția și liniștea”, a transmis Betty Salam, pe rețelele sociale.

Betty Salam și Cătălin Vișănescu au decis în privința custodiei fiului lor

Betty Salam și Cătălin Vișănescu au divorțat anul trecut și au convenit la notar ca fiul lor, în vârstă de 6 ani, să rămână la el.

Mathias locuiește deocamdată la bunica paternă, deoarece Cătălin e mai mult plecat la muncă în Germania, unde locuiește și familia actualei lui partenere.

Pe 8 martie, Betty a mers să-și vadă copilul, iar micuțul i-a oferit mamei sale un buchet de flori.

„Matthias este foarte bine. Este sănătos, merge la școală, este educat și nu-i lipsește nimic, asta este cel mai important lucru. Am luat decizia cea mai bună pentru el și acest lucru este cel mai important lucru. Nu am stabilit ce va urma, dar pot să vă asigur că mereu voi face parte din viața lui.

Ne-am văzut de 8 martie, normal. Avem mereu program împreună stabilit, este copilul meu și voi fi mereu prezentă în viața lui. Avem programată și o vacanță împreună și vreau să fac totul ca să-i fie lui bine”, a confirmat Betty Salam, pentru CanCan.

Cătălin Vișănescu: Sunt lucruri sensibile

Cătălin Vișănescu a afirmat și el că lucrează în străinătate și că toate eforturile sale sunt pentru a asigura un viitor stabil și sigur pentru Matthias.

„În această perioadă, aleg să nu dau curs speculațiilor apărute în spațiul public. Sunt lucruri sensibile, iar atunci când este vorba despre un copil, cred că discreția și responsabilitatea sunt cele mai importante.

Pentru mine, Matthias este totul. Se află într-un mediu stabil, liniștit și plin de iubire, alături de bunica lui, mama mea, iar fiecare decizie pe care o iau este gândită exclusiv pentru echilibrul și binele lui.

Lucrez în această perioadă în străinătate, iar tot ceea ce construiesc acum este pentru viitorul nostru. După finalizarea anului școlar, Matthias va fi alături de mine, unde îl așteaptă un cămin liniștit, echilibrat, responsabil și plin de căldură, alături de mine și de Roxana.

Nu este o perioadă ușoară, dar este una în care aleg să fac lucrurile cu răbdare, responsabilitate și, mai presus de toate, cu iubire pentru copilul meu. Mulțumesc pentru înțelegere și pentru respectarea intimității noastre”, a spus Cătălin Vișănescu, pentru SpyNews.

