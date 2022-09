Cum se schimbă viața de familie după al treilea copil? Laura Cosoi, confesiuni despre relația de cuplu: „E bine când știi că există comunicare și iubire”

Laura Cosoi are viața parcă desprinsă din poveste, are aproape un bărbat care o iubește și o sprijină în orice moment, trei fetițe minunate și este mai fericită ca niciodată. Vara aceasta, familia lor s-a mărit, actrița dând naștere celei de-a treia fetiță.

Al treilea copil le-a schimbat puțin viața, iar să povestească despre acest aspect al relației lor.

Laura Cosoi, confesiuni despre viața de cuplu și de familie

considera o femeie împlinită. Actrița trăiește momente intense de fericire alături de familia ei, iar soțul îi este un mare sprijin. Bărbatul are mare grijă de cele mici și o ajută pe Laura mereu. Este un aspect ce contează foarte mult în viața de familie.

„Cosmin este tatăl perfect, numai nu alăptează și nu ține sarcina, și nu naște, în rest face tot, tot, tot! (râde) Este un om foarte calculat, foarte rațional, logic, dar și foarte sensibil. Mi se pare că are combinația asta perfectă de bărbat.

Cosmin este un om care este extrem de implicat în viața de familie, deci nu există pe lumea asta ceva mai important ca noi și ne face să ne simțim foarte prețioase, iubite și răsfățate în fiecare clipă. Iar ca tată este absolut implicat.

E foarte atent, e un foarte fin psiholog, știe să le analizeze pe fete, știe ce nevoi au, e un om care se implică mult – se joacă cu ele și fac tot felul de activități, dar le e și ca un profesor, fiindcă le învață să schieze, să meargă cu bicicleta, să înoate. El e un om care ține foarte mult la genul acesta de activități, mergem pe munte, facem o grămadă de chestii, și nu există pentru el să facem ceva fără fete”, a declarat Laura Cosii pentru

Cum se reflectă 10 ani de căsnicie asupra relației lor

În pofida faptului că sunt de 10 ani împreună, în relația lor persistă armonia și iubirea. Ea spune că încă nu și-au consumat povestea de iubire, iar acest aspect este important într-o relație. Cu toate acestea, actrița este de părere că nu este relație fără urcușuri și coborâșuri, dar important este cum gestionezi situația încât la finalul perioadei grele să fie totul bine.

„Noi ne știm de foarte mulți ani, dar suntem în relație de zece ani, și în cei zece ani pot spune că el, în raport cu mine, ca femeie, se comportă ca în prima zi, când era super îndrăgostit, și simt că nu s-a schimbat nimic. Cred că noi încă nu ne-am consumat povestea de iubire și e mare lucru că încă ne e dor unul de celălalt, încă ne căutăm privirile, căutăm să ne întâlnim, să ne facem surprize…

Cred că nu există cuplu care să nu treacă prin astfel de momente, când partenerii se simt descumpăniți sau, nu știu, poate neglijați, dar e bine când știi că există comunicare și iubire, și când știi că, într-un final, va fi bine. E o perioadă doar, noi am mai fost pe-aici. (râde) La al treilea copil, știm exact cum o să fie. Mi se pare că suntem mai bine ca și cuplu acum față de cum am fost la primii doi, legat de relația pe care o aveam după ce am născut, dacă e să fac o paralelă între cele trei momente”, a mai spus aceasta.