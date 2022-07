Laura Cosoi, despre viața de mămică cu trei copii. Cum se descurcă vedeta: „Nu este tot timpul ușor”

Laura Cosoi este o mămică fericită. De aproximativ o lună, vedeta se bucură de viața în cinci. Ea, soțul ei Cosmin și cele trei fetițe formează o familie perfectă. Cu toate că viața de mamă nu este întotdeauna ușoară, Laura se bucură de fiecare moment.

Laura Cosoi, greutățile vieții de mămică a trei copii

Laura Cosoi a vorbit în nenumărate rânduri despre dorința de a mai aduce pe lume încă un copil. De Crăciun, , așa că le-a dat marea veste celor care o urmăresc. Aceasta a născut pe 23 iunie, cel de-al treilea copil al ei și al soțului ei, Cosmin Curticăpean.

Este mai împlinită și , dar toate acestea vin la pachet cu greutățile pe care le întâmpină orice mamă. Aceasta le-a recunoscut fanilor din mediul online că această postură este una destul de grea și solicitantă, însă nu se plânge.

„Nu am reușit să dorm mai deloc astă noapte, dar este în regulă. Sunt ani de când nu mai am așteptări. Ani de când nu am mai legat o noapte de somn. Ce vreau să spun este că dacă te raportezi corect la venirea pe lume a copiilor, nu ți se pare complicat. Nu este tot timpul ușor, dar cu siguranță este și frumos.

Așadar, hai să găsim și ceva bun în tot acest scenariu. În toată oboseala acumulată, în toată hărmălaia din jur. În toate clipele când simțim că ne pierdem răbdarea și nu ne mai regăsim pe nicăieri. Spre exemplu, Lara zâmbește ștrengărește în colțul gurii, complice așa, după fiecare alăptat. Și uite așa aș sta treaza o viață, doar ca să mă bucur de zâmbetul ei!”, a scris Laura Cosoi pe contul personal de Facebook.

Cine are grijă de copiii Laurei Cosoi?

Cu trei fetițe mici și o carieră de succes, , însă actrița se declara o femeie împlinită. Soțul ei, Cosmin Curticăpean este foarte implicat în viața de familie, la fel și mama lui.

Laura și soacra ei au o relație foarte apropiată și, potrivit dezvăluirilor vedetei, chiar mama soacră ar fi insistat că tânărul cuplu să aducă pe lume cel de-al treilea copil.

„Copiii sunt foarte cuminți, amândouă fetitele, nu au plâns, drept urmare Rita ne-a încurajat sa avem al doilea copil. Al doilea ne încurajează sa îl avem pe al treilea…Soacra mea este o femeie minunată. Îmi spune mereu: hai, mergeți în vacanță, hai, faceți-l pe al treilea copil. Cosmin, soțul meu, are grijă de Vera noaptea, o înțarcă noaptea. Mă ajută foarte mult”, a declarat Laura Cosoi, înainte ca cea de-a treia sarcină să fie confirmată, în cadrul unei emisiuni de la ProTV, potrivit

Laura Cosoi, pregătiri de botez

Vedeta se pregătește intens pentru botezul micuței Lara și a dezvăluit că marele eveniment va avea loc tot în Maramureș, așa cum s-a întâmplat și în cazul celorlalte două fetițe ale sale.

„Botezul o să îl facem în Maramureș, cu siguranță. Vrem să fie aceeași biserică, același preot. Ne-am gândit să păstrăm tradiția pentru ele, în primul rând, să nu se facă diferențe, să aibă aceeași poveste. Așa s-a făcut și la noi în familie, la aceeași biserică și același preot, s-a păstrat cumva. Să nu se facă diferența între copii, că unul este botezat undeva și celălalt în altă parte. Copiii sunt atenți la detalii, vor să știe aceste lucruri”, a declarat Laura Cosoi, potrivit