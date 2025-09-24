Tot mai multe vedete aleg măcar pe perioade limitate de timp și acolo să-și crească și copiii. Ele vorbesc despre cât de importantă este apropierea de bunici în educația copiilor, dar și despre păstrarea credinței și tradițiilor în dezvoltarea armonioasă a noilor generații.

De ce Adela Popescu își duce copiii la țară

„Noi am făcut demersuri serioase în direcția asta. Ne-am și construit o casă în satul în care eu am copilărit, acolo unde sunt părinții mei. Toată vara, două luni și ceva, am stat acolo și doar acolo și consider că e esențial… adică normal că sunt și copii care nu au șansa să petreacă mult timp cu bunicii, dar mi se pare că în momentul în care există bunicii, trebuie să petreacă timp cu ei.

Se nasc tot felul de povești și lor le creează niște ancore foarte sănătoase. Când ai o familie, oameni pe care să te bazezi, te simți un om sigur pe tine, un om bine înfipt în pământ. E ca un copac. Oricât de multe furtuni ar veni și uragane și ce o fi, dacă rădăcinile sunt foarte bine înfipte în pământ, normal că-l zguduie, dar rămâne vertical. Foarte greu îl scoți de acolo, decât dacă rădăcinile nu sunt serioase”, a susținut Adela Popescu, pentru

Adela Popescu și Radu Vâlcan au amenajat pentru cei trei copii ai lor o căsuță în localitatea Șușani, județul Vâlcea.

„Să nu credeți că dacă sau cei care locuiesc la țară nu cheltuiesc bani pentru că iau totul din grădină! Sunt foarte multe lucruri de care ai nevoie într-o casă, care nu se cresc în grădină. (…) Așadar, oamenii de la țară cheltuiesc foarte mulți bani și asta pot să vă spun eu pentru că mă pot numi deja țărancă”, Adela, la un moment dat.

Ce a spus Andreea Ibacka despre relația cu bunicii ei

La rândul ei, Andreea Ibacka s-a arătat extrem de norocoasă deoarece la vârsta ei, 40 de ani, încă mai are bunicii în viață.

„Să știi că nu sunt eu chiar pe toate planurile un bun exemplu, dar la capitolul ăsta sunt, pentru că eu sunt o familistă convinsă. Dincolo de asta, am avut și foarte mare noroc (…) că la 40 de ani eu am bunicii alături de mine. Bunicii mei sunt în viață, locuiesc în București și am șansa să îi vizitez în fiecare săptămână. Așa că eu nu am pierdut rădăcinile astea și cumva e normalitatea pe care le-am arătat-o și lor (copiilor)”, a spus Andreea Ibacka.

Ce crede Amalia Năstase despre credință și păstrarea tradițiilor

Iar Amalia Năstase s-a lăudat că fiica sa, Alessia, nu și-a uitat originile chiar dacă a plecat la studii în Franța.

„E foarte important și pentru noi. Și tradiția și credința sunt unele dintre cele mai importante atribute în educația pe care am dat-o copiilor noștri. Alessia a plecat și a făcut patru ani de facultate – Facultatea de Artă – în Franța, în care tot timpul a vorbit despre Brâncuși, despre lucrările de artă românești, tradiționale. Deci se poate să fii și un om care trăiești în altă parte, dar care să nu îți uiți rădăcinile și tradiția”, a explicat Amalia Năstase.

De altfel, aceasta a susținut și în trecut că a reușit să treacă peste greutățile vieții : „Eu simt în fiecare zi că mă iubește Dumnezeu. Mă rog, pe toată lumea îi iubește Dumnezeu, dar pe oamenii care nu cred în El sunt cam singuri pe lume. Eu simt că tot timpul, de câte ori mi-a fost greu, au venit niște salvări miraculoase și bănuiesc că sunt pentru că și eu ajut la rândul meu”.