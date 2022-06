Cum și-a câștigat Romică Țociu primii bani: „Vara plecam pe litoral şi vindeam gogoşi sau sucuri pe plajă”

Actorul Romică Țociu face senzație de fiecare dată când are ocazia pe scena de la emisiunea „Te cunosc de undeva”, însă până să ajungă aici a îmbrățișat și alte job-uri.

Artistul a vorbit despre cum și-a câștigat primii bani, dar și cum și-a început cariera în actorie, într-un interviu pentru

Cum și-a câștigat Romică Țociu primii bani

a povestit că primii bani i-a câștigat de pe litoralul românesc, unde mergea pentru a vinde gogoși sau sucuri pe plajă.

„Primii bani i-am câștigat lucrând la mare. Vara plecam pe litoral şi vindeam gogoşi sau sucuri pe plajă. Am făcut parte şi din brigăzile artistice ale momentului. În clasa a 12-a, la proiectul de final, pe care trebuia să îl scrii tehnic, eu am reuşit să îl scriu cu mâna liberă. Le scriam colegilor din armată felicitări şi tot felul de texte… Am făcut de toate, crede-mă!”, a declarat Romică.

„Dintotdeauna mi-am dorit actorie. Am început la 5 ani, când am furat cutia sertarului noptierei bunicii mele și am ieșit în fața porții cu o cutie și un acordeon și am început să cânt. După asta, am urcat pe scenă la un cinematograf de vară, am spus o poezie și am primit aplauze. În clasa a 12-a am primit rolul bufonului în „A douăsprezecea noapte”, după care am început să joc alături de amatori. Am făcut asta timp de 10 ani, am fost la toate marile festivaluri de umor din țară și am câștigat toate premiile. Am știut dintotdeauna că asta este meseria mea”, a mai adăugat el.

Romică Țociu, despre viața de actor

Romică Țociu a făcut dezvăluiri și despre actoricească spunând că „Unii s-ar bate cu pumnul în piept, spunând că marii actori sunt mentorii lor, dar pentru mine au fost aceia care m-au descoperit la grupul artistic CFR Craiova, pentru că au simțit în mine un mare potențial. A doua persoană care m-a văzut și m-a ajutat să ajung la Teatrul muzical din Galați a fost Cornel Palade, apoi regizorul Bițu Fălticineanu de la Teatrul Constantin Tănase, pe care nu am să îl uit niciodată, pentru că a făcut un lucru pe care nimeni nu l-a făcut, acela fiind de a mă pune într-un spectacol alături de Draga Olteanu-Matei, unde am jucat timp de 10 ani. Mai apoi, norocul meu a început să se confirme și să meargă ca uns, fiindcă am reușit să îi cunosc pe marii actori Dem Rădulescu, Jean Constantin, alături de care am lucrat zeci de ani și am fost în nenumărate turnee. Cred că m-a iubit Dumnezeu să primesc această șansă în viață”, a povestit actorul.