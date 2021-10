Cum slăbește Anca Țurcașiu, la 51 de ani: „De frici trebuie să ne eliberăm”

Anca Țurcașiu are o siluetă de invidiat. Vedeta are mai multe secrete și duce un mod de viață sănătos.

Tainele Ancăi Turcașiu

La 51 de ani, Anca Țurcașiu are o talie de viespe. Internauții se miră cum femeia reușește să se mențină într-o formă perfectă. Se pare că aceasta nu știe ce înseamnă niște kilograme în plus.

Regimul Ancăi Țurcașiu se bazează pe trei elemente. Starul mănâncă sănătos, face sport și doarme suficient. Metoda vedetei chiar funcționează. Grăsimea nu se lipește de corpul ei ideal.

Anca Țurcașiu mai are un secret. De 31 de ani nu mai e carnivoră. Femeia consumă produse sănătoase și nu are poftă de carne. Acum ceva timp, actrița a mai refuzat la lapte.

„Nu am fost o carnivoră niciodată. Nu dau sfaturi. De 31 de ani fac asta. Acum mănânc din când în când pește. Nu am făcut un caz din asta și nu am dat niciodată sfaturi. Aș vrea să dau 30 de ani înapoi, să mănânc carne de dimineața până seara și să văd diferența. Nu se poate. Mă gândesc în fiecare zi să mănânc sănătos, să fac sport și să dorm”, spune Anca Țurcașiu.

Anca Turcașiu a invins o boală

Actrița mărturisește că îi este foarte greu să renunțe la lactate. Aceasta trebuia să le excludă din cauza inflamației articulare. După ce a reușit să nu mai consumă produse din lapte, vedeta a scăpat și de probleme de sănătate.

„Întotdeauna merg către specialiști. De frici trebuie să ne eliberăm”, conchide actrița.