Cutremurată de lipsurile tot mai mari ale bătrânilor din România, Elena Merișoreanu spune că nu mai poate sta cu mâinile în sân. Mișcată de suferința unei bunicuțe care nu-și permitea , artista i-a plătit bonul la casă.

Ce spune Elena Merișoreanu despre sărăcia pensionarilor din România

În carul unui interviu, Elena Merișoreanu vorbește cu durere despre realitatea cruntă a celor loviți de scumpiri. Artista povestește că la biserică întâlnește pensionari care plâng de recunoștință pentru un simplu pachet cu mâncare.

„Ce-i asta? Dar chiar nu vede nimeni că bătrânii o duc rău? Merg adesea la biserică și văd acolo pensionari îmbrăcați frumos și curat, care ți-ar pupa mâna pentru un pachet cu mâncare. Românii se mai gândesc numai la ce mănâncă mâine, nu la vacanțe sau la haine.

Nu cer pomană, au demnitate, dar eu le ofer și ei tare se mai bucură. Iar în provincie, unde mai cânt, e și mai rău! Vin la spectacolele gratuite părinți cu copii desculți în brațe, că nu mai au cu ce să îi încalțe. I-am cumpărat unuia o pereche de adidași, dragul de el”, a povestit vedeta, potrivit click.ro.

Cum să trăiești demn, când nu-ți permiți nici măcar o bucată de cașcaval

o scenă tulburătoare, trăită într-un magazin, unde a văzut o bunicuță care se uita lung la o rotiță de cașcaval. Femeia o lua din raft, o punea la loc și își verifica portofelul, neputându-și permite acel mic răsfăț. Impresionată, artista s-a apropiat și i-a plătit produsul.

„Mi s-a făcut milă de ea și am întrebat-o dacă pot să i-o plătesc eu, să i-o dau pomană pentru rudele mele. Femeia avea lacrimi în ochi. Foarte greu o duc românii, mai ales pensionarii. Să stai, după o viață, să poftești la mâncare, în fața rafturilor e cel mai dureros lucru care se poate întâmpla într-o țară”, a spus Elena Merișoreanu.

A meritat investiția uriașă în Catedrala Mântuirii Neamului

Elena Merișoreanu spune că impunătoarea nu are egal în lume și va dăinui mii de ani. Artista crede că România avea nevoie de un simbol grandios, de ceva cu care să se mândrească după Revoluție. Ea recunoaște că românii sunt săraci, dar nu-i condamnă pe cei care au donat pentru construcție, ci pe politicieni, pentru nepăsarea lor.

„Eu am o pensie decentă, mai și cânt, mai îmi ajut și familia, mai dau și celor care nu au. Dar, alții ce fac, cum se descurcă?”, a mai declarat artista.