Cuza și Emi, câștigătorii de la Asia Express, sezonul 4? Cum s-ar fi dat de gol artiștii

Cuza se numără printre cele 18 concurenți care au acceptat provocarea Antenei 1 și a plecat pe Drumul Împăraților alături de cel mai bun prieten din copilărie și colegul său de trupă, Emi.

Cei doi artiști de la Noaptea Târziu par să se fi dat de gol legat de marele premiu de la Asia Express sezonul 4. În emisiunea „Asia mai târziu”, cei doi au mai mulți invitați, printre care și foști concurenți ai competiției.

Emi și Cuza au câștigat Asia Express, sezonul 4?

Într-una dintre ediţii, cei doi au avut-o invitată pe Ana Baniciu, cea care a câștigat primul sezon al emisiunii, alături de Raluka. Într-o pauza de filmare, Emi și Cuza i-au adresat o întrebarea pe care şi-o pune toată lumea, pe ce a cheltuit banii de la Asia Express.

„Mi-am luat apartament, măi băieți”, le-a spus Ana Baniciu băieților de la Noaptea Târziu, Cuza și Emi, conform .

„Ce bani puțini am luat noi, hai să plecăm Emi”, este afirmația lui Cuza, care lasă de înțeles că a plecat cu o sumă mică de la Asia Express.

Cei doi au detaliat afirmațiile pe care le-au făcut și au afirmat, însă, că totul a fost o glumă. Potrivit Cancan.ro, echipa care va pleca acasă cu marele premiu și va câștiga Asia Express sezonul 4 este formată din Mihai Petre și soția sa, Elwira.

Care a fost cel mai greu moment pentru cântăreți la Asia Express

Cel mai greu moment pentru cântăreți, dar și pentru restul echipelor de la Asia Express a fost autostopul.

„Au fost foarte multe momente în care efectiv am zis «Gata! Nu ne mai pasă!», dar erau momentele alea de 20-30 de minute de nervi şi încărcătură!

Am fost super dedicaţi concursului, pentru că eu nu suport să pierd niciodată, tocmai de asta am fost foarte vulcanici şi pasionali în acelaşi timp.

Dorinţa noastră încă de la început a fost să lungim experienţa asta incomparabilă cât mai mult posibil”, a declarat Cuza de la Asia Express pentru .

Cei doi concurenți s-au remarcat, încă de la începutul competiției datorită simțului umorului pe care îl au.

Cuza a devenit celebru după ce parodiile muzicale, pe care le făcea împreună cu Emi și Cucu, au ajuns virale pe internet. Canalul trupei Noaptea Târziu a adunat, de atunci, peste 1,8 milioane de oameni.

Concurentul de la Asia Express este din Târgu Jiu, are 29 de ani și este fost student al Facultății de Medicină din Timișoara, specializarea Kinetoterapie.

Înainte de aceste cursuri, Cuza a dat admiterea la SRI și a picat la limită, cu doar 30 de sutimi sub linie. La scurt timp, s-a înscris la Facultatea de Drept din Târgu Jiu, dar nu a fost pe placul lui, potrivit a1.ro.

Care este numele real al lui Cuza de la Asia Express

În buletinul concurentului de la ”Asia Express” este Iulian-Adrian Popescu, iar familia îl alintă Adi. Cuza și-a primit porecla la o vârstă fragedă, în urma unei serbării din clasa a patra.

”Când eram în clasa a patra, am jucat într-o scenetă la serbarea școlii și am fost Cuza. Am avut o singură replică (râde), dar probabil atât de bine sau atât de prost am zis-o, că am rămas cu această poreclă”, a spus Cuza, în urmă cu patru ani, înainte de a participa la emisiunea ”Te cunosc de undeva” de la Antena 1.