Fostul internațional român Dan Alexa a decis în acest an să-și testeze limitele alături de prietenul și colegul său de generație, . Cei doi au participat împreună la show-ul de aventură 2025. Filmările s-au desfășurat în urmă cu câteva luni, iar emisiunea este difuzată în prezent de Antena 1.

Într-un interviu acordat publicației , Dan Alexa a povestit cum a trăit această experiență, ce provocări l-au pus la încercare și cum s-a simțit să supraviețuiască cu doar un euro pe zi, după o carieră în care a câștigat mii sau chiar zeci de mii de euro lunar.

Ce l-a scos pe Dan Alexa din zona lui de confort

Întrebat despre părțile mai dificile ale concursului, antrenorul nu s-a ferit să spună lucrurilor pe nume:

„Părți rele… te scoate total din zona de confort. Adică ești obișnuit cu o rutină… Și la mine rutina era în ani, adică n-a fost de șase luni. Adică ani de zile făceam aceleași lucruri, aceleași tabieturi… Aveam confortul meu! Dintr-odată m-am trezit că am un euro pe zi, n-am cazare, n-am mâncare, n-am telefoane.”

Alexa recunoaște că adaptarea a fost una dură, iar lipsa resurselor l-a pus în situații complet noi.

Cum s-a descurcat Dan Alexa cu doar un euro pe zi

Deși mulți telespectatori privesc totul ca pe un spectacol de televiziune, realitatea trăită de concurenți este departe de a fi una confortabilă.

„Nu te descurci cu un euro pe zi, dar înveți să rabzi. Despre asta este vorba. Înveți să ceri… Eu cu Gabi Tamaș am avut o problemă foarte mare cu asta, pentru că noi nu suntem obișnuiți să cerem.

Aici a fost o problemă… Poate că sunt și rușinos, dar era și din orgoliu, că ne refuzau la cazări, am avut și trei ore în care nu ne primeau… Nu e confortabil, te simțeai, cumva, umilit și după aceea apărea imediat orgoliul. Era altă poveste…”, a mărturisit fostul fotbalist.

Declarația sa scoate la iveală presiunea psihologică resimțită de concurenți, care nu au de înfruntat doar lipsa banilor, ci și situații care le pun la încercare mândria și rezistența emoțională.

Cum a comparat Dan Alexa experiența Asia Express cu viața de sportiv

Dan Alexa, supranumit „Chirurgul” în perioada sa de jucător, a avut o carieră bogată la echipe importante precum Rocar București, Poli Timișoara, Universitatea Craiova, Dinamo București, Rapid București, Beijing Guoan (China) sau Anorthosis Famagusta (Cipru).

Însă, potrivit spuselor sale, experiența din Asia Express 2025 nu poate fi comparată nici măcar cu cele mai grele cantonamente de pe vremea în care era fotbalist:

„Nu se compară. Nu ai cum! În cantonament ai mesele, ai patul tău, ai toalete. Acolo ai nesiguranța, în primul rând, că nu găsești… Adică la un moment dat te bucurai și să dormi pe jos.”

Ce înseamnă Asia Express pentru concurenți

Dincolo de competiția televizată, Asia Express este o adevărată lecție de viață pentru participanți. Confruntarea acestora cu necunoscutul, lipsa banilor, a hranei și a cazării îi obligă să-și înfrunte fricile, să-și depășească limitele și să se bazeze pe solidaritate și adaptabilitate.

Pentru Dan Alexa, experiența nu a fost doar un joc, ci și o provocare care l-a făcut să înțeleagă altfel valoarea lucrurilor simple, mai exact, cât de important e să ai un pat, o masă caldă sau un adăpost sigur.

Participarea la Asia Express 2025 l-a scos pe Dan Alexa complet din zona sa de confort și i-a oferit o experiență unică, departe de luxul și stabilitatea cu care era obișnuit ca sportiv de performanță. Împreună cu Gabi Tamaș, Alexa a învățat ce înseamnă să te descurci cu resurse minime și cum orgoliul poate fi pus de multe ori la încercare, chiar și atunci când ești refuzat.