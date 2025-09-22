B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Irina Fodor, despre Calina și Catinca de la „Asia Express”: „Pentru mine a fost un pic șocant că au reacționat așa, nu mă așteptam”

Irina Fodor, despre Calina și Catinca de la „Asia Express”: „Pentru mine a fost un pic șocant că au reacționat așa, nu mă așteptam”

Selen Osmanoglu
22 sept. 2025, 12:38
Irina Fodor, despre Calina și Catinca de la „Asia Express”: „Pentru mine a fost un pic șocant că au reacționat așa, nu mă așteptam”
Sursa Foto: Instagram/ @irina_fodor
Cuprins
  1. Irina Fodor, surprinsă de reacția echipei
  2. Reacția Irinei Fodor
  3. Ce spune prezentatoarea despre emisiune
  4. Cum s-a pregătit pentru noul sezon

Irina Fodor, prezentatoarea emisiunii „Asia Express”, a explicat ce s-a întâmplat cu echipa formată din Calina și Catinca. Acestea au criticat actuala ediție a show-ului de la Antena 1.

Irina Fodor, surprinsă de reacția echipei

Calina și Catinca au participat la „Asia Express”, pe Drumul Eroilor, însă aventura lor a fost una scurtă. Ele au pierdut cursa de la „Ultima șansă”, după ce au refuzat să finalizeze ultima misiune, iar o altă echipă le-a întrecut. Insigna a fost roșie.

Ulterior, după acestea, echipa s-a plâns de emisiune și producție. Irina Fodor, prezentatoarea emisiunii, s-a declarat surprinsă de reacția celor două femei.

Reacția Irinei Fodor

„Eu una mă așteptam ca ele să fie foarte competitive, după primele reacții. Pentru mine a fost un pic șocant că au reacționat așa, nu mă așteptam. Dar, în altă ordine de idei nu e o cursă ușoară, nu e un proiect ușor. Și oboseala, și nemâncatul, epuizarea asta generală nu-ți mai lasă loc de multe lucruri, de politețuri etc. Și atunci te sperii probabil într-un punct și vrei să te întorci la confortul tău, la lucrurile pe care le știi. Cred că asta a fost explicația!”, a declarat Irina Fodor, pentru Click.

„Și pe mine mă sperie uneori lucruri și îmi creează o reacție de neliniște. Fiecare reacționează în mod diferit! Eu sper ca acum să se uite înapoi și să zâmbească măcar, dacă nu chiar să râdă de toate aventurile pe care le-au trăit într-un timp destul de scurt”, a mai declarat Irina Fodor.

Ce spune prezentatoarea despre emisiune

„Cred că autenticitatea concurenților este secretul! Nu au încercat să joace niciun fel de rol, sunt pur și simplu ei. Se vede clar când se bucură sau nu se bucură de cursă.

Este un farmec și în faptul că e foarte naturală reacția lor din cursă. Nici nu cred că au încercat să se pregătească puțin înainte, să se uite la sezoanele anterioare să vadă cam ce se întâmplă. Totul este foarte crud!”, a mai spus Irina Fodor.

„Se taie mult la montaj, pentru că este un volum foarte mare. O zi de filmare cu nouă echipe, fiecare echipă are undeva la 10 ore de brut, se strâng 90 de ore de brut doar de la echipe. Mai am și eu opt, și Damian tot opt. Un total de 100 de ore pe ziua de filmare. Dintr-o sută de ore, avem trei ore pe post. E o muncă titanică. Din iunie s-a montat până acum în septembrie. Editorii lucrează zi și noapte!”, a adăugat.

Cum s-a pregătit pentru noul sezon

Pentru acest sezon, prezentatoarea TV s-a pregătit de acasă cu ceai și vitamine pentru a nu mai avea probleme de sănătate, la fel ca în anii anteriori.

„Anul ăsta am făcut ceva. Înainte să plec, m-am apucat să beau ceai de ghimbir. Dar din ghimbir ras, nu la pliculeț. Am luat vitamina D. Am luat și niște probiotice. Și m-am ținut de treaba asta o lună înainte de plecare și după aceea, cât am stat acolo, am continuat cu “tratamentul”, ca să spun așa. Și nu s-a mai lipit nimic de mine. Eu nu știu dacă este o rețetă universal valabilă, dar la mine a funcționat. Și o încerc și la anul”, a mărturisit prezentatoarea pentru Cancan.

Irina a încercat și lucruri noi. Ea a mărturisit că și-a dorit să guste carne de șarpe.

„Anul ăsta am mâncat șarpe. Da, mi-am dorit foarte mult să încerc carne de șarpe, pentru că știam că în zona respectivă găsești. Și au făcut rost colegii din producție. Noi nu am ajuns neapărat în zonele în care se mânca, nu știu, în mod obișnuit, carne de șarpe. Dar se putea face rost”, a declarat aceasta.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Alexia Eram nu se mai ascunde! Imagini cu noul iubit, publicate chiar de ziua lui (FOTO)
Monden
Alexia Eram nu se mai ascunde! Imagini cu noul iubit, publicate chiar de ziua lui (FOTO)
Oana Lis, alături de soțul ei indiferent de circumstanțe. Ce le-a transmis celor care îl critică pe Viorel Lis
Monden
Oana Lis, alături de soțul ei indiferent de circumstanțe. Ce le-a transmis celor care îl critică pe Viorel Lis
Kamara, momente dificile: „De doi ani nu am mai fost la nicio emisiune. Nu prea mai funcționează nici concertele”. Cu ce probleme se confruntă
Monden
Kamara, momente dificile: „De doi ani nu am mai fost la nicio emisiune. Nu prea mai funcționează nici concertele”. Cu ce probleme se confruntă
Carmen Tănase, mărturisiri spectaculoase: „Eu n-am vrut să mă fac actriță”. Ce rol nu ar putea interpreta niciodată
Monden
Carmen Tănase, mărturisiri spectaculoase: „Eu n-am vrut să mă fac actriță”. Ce rol nu ar putea interpreta niciodată
Florin Ristei, despre relația cu fratele său, Dan: „Ne vedem rar”. Cum se înțeleg cei doi
Monden
Florin Ristei, despre relația cu fratele său, Dan: „Ne vedem rar”. Cum se înțeleg cei doi
Diana Dumitrescu, dezvăluiri despre perioada în care a încercat să rămână însărcinată: „La fiecare băț care iese negativ, n-ai cum să nu plângi”. Ce mărturisiri emoționante a făcut actrița
Monden
Diana Dumitrescu, dezvăluiri despre perioada în care a încercat să rămână însărcinată: „La fiecare băț care iese negativ, n-ai cum să nu plângi”. Ce mărturisiri emoționante a făcut actrița
Ispita supremă de la „Insula Iubirii”, enervată de internauți: „Aud mereu același lucru”. Ce le-a transmis urmăritorilor
Monden
Ispita supremă de la „Insula Iubirii”, enervată de internauți: „Aud mereu același lucru”. Ce le-a transmis urmăritorilor
Maria Marinescu, momente tensionate în relația cu copiii: „Îmi venea să îl iau de păr și să mătur pe jos cu el”. Vedeta a apelat la psiholog
Monden
Maria Marinescu, momente tensionate în relația cu copiii: „Îmi venea să îl iau de păr și să mătur pe jos cu el”. Vedeta a apelat la psiholog
Ioana Grama, dezvăluiri din copilărie: „Am suferit foarte mult, am fost un copil abuzat verbal, mai ales, și fizic”
Monden
Ioana Grama, dezvăluiri din copilărie: „Am suferit foarte mult, am fost un copil abuzat verbal, mai ales, și fizic”
Adela Popescu și Radu Vâlcan, despre viața cu trei copii: „Noi nu suntem arbitri, suntem părinți”. Cum reușesc să facă față provocărilor
Monden
Adela Popescu și Radu Vâlcan, despre viața cu trei copii: „Noi nu suntem arbitri, suntem părinți”. Cum reușesc să facă față provocărilor
Ultima oră
15:31 - Alexia Eram nu se mai ascunde! Imagini cu noul iubit, publicate chiar de ziua lui (FOTO)
15:30 - Un profesor de religie ar fi încercat să corupă sexual doi elevi minori. Ce spun Poliția și Inspectoratul Școlar
15:29 - Oana Lis, alături de soțul ei indiferent de circumstanțe. Ce le-a transmis celor care îl critică pe Viorel Lis
15:14 - Mare atenție! Acestea sunt zilele în care nu este bine să retragi bani de la bancomat: „Ar trebui să faceți asta”
14:56 - Kamara, momente dificile: „De doi ani nu am mai fost la nicio emisiune. Nu prea mai funcționează nici concertele”. Cu ce probleme se confruntă
14:53 - Carmen Tănase, mărturisiri spectaculoase: „Eu n-am vrut să mă fac actriță”. Ce rol nu ar putea interpreta niciodată
14:47 - „Voi provoca un masacru”. Amenințări trimise mai multor școli și spitale. Cum gestionează situația Poliția Română
14:44 - România, la un pas de revolte? Mesajul Mariei Ghiorghiu: „Proteste uriașe!”
14:30 - Florin Ristei, despre relația cu fratele său, Dan: „Ne vedem rar”. Cum se înțeleg cei doi
14:29 - Criza politică la Guvern: Va demisiona premierul Ilie Bolojan? Ce planuri s-au discutat la Cotroceni (SURSE)