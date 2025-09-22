Irina Fodor, prezentatoarea emisiunii „ a explicat ce s-a întâmplat cu echipa formată din Calina și Catinca. Acestea au criticat actuala ediție a show-ului de la Antena 1.

Irina Fodor, surprinsă de reacția echipei

Calina și Catinca au participat la „Asia Express”, pe Drumul Eroilor, însă aventura lor a fost una scurtă. Ele au pierdut de la „Ultima șansă”, după ce au refuzat să finalizeze ultima misiune, iar o altă echipă le-a întrecut. Insigna a fost roșie.

Ulterior, după acestea, echipa s-a plâns de emisiune și producție. Irina Fodor, prezentatoarea emisiunii, s-a declarat surprinsă de reacția celor două femei.

Reacția Irinei Fodor

„Eu una mă așteptam ca ele să fie foarte competitive, după primele reacții. Pentru mine a fost un pic șocant că au reacționat așa, nu mă așteptam. Dar, în altă ordine de idei nu e o cursă ușoară, nu e un proiect ușor. Și oboseala, și nemâncatul, epuizarea asta generală nu-ți mai lasă loc de multe lucruri, de politețuri etc. Și atunci te sperii probabil într-un punct și vrei să te întorci la confortul tău, la lucrurile pe care le știi. Cred că asta a fost explicația!”, a declarat Irina Fodor, pentru .

„Și pe mine mă sperie uneori lucruri și îmi creează o reacție de neliniște. Fiecare reacționează în mod diferit! Eu sper ca acum să se uite înapoi și să zâmbească măcar, dacă nu chiar să râdă de toate aventurile pe care le-au trăit într-un timp destul de scurt”, a mai declarat Irina Fodor.

Ce spune prezentatoarea despre emisiune

„Cred că autenticitatea concurenților este secretul! Nu au încercat să joace niciun fel de rol, sunt pur și simplu ei. Se vede clar când se bucură sau nu se bucură de cursă.

Este un farmec și în faptul că e foarte naturală reacția lor din cursă. Nici nu cred că au încercat să se pregătească puțin înainte, să se uite la sezoanele anterioare să vadă cam ce se întâmplă. Totul este foarte crud!”, a mai spus Irina Fodor.

„Se taie mult la montaj, pentru că este un volum foarte mare. O zi de filmare cu nouă echipe, fiecare echipă are undeva la 10 ore de brut, se strâng 90 de ore de brut doar de la echipe. Mai am și eu opt, și Damian tot opt. Un total de 100 de ore pe ziua de filmare. Dintr-o sută de ore, avem trei ore pe post. E o muncă titanică. Din iunie s-a montat până acum în septembrie. Editorii lucrează zi și noapte!”, a adăugat.

Cum s-a pregătit pentru noul sezon

Pentru acest sezon, prezentatoarea TV s-a pregătit de acasă cu ceai și vitamine pentru a nu mai avea probleme de sănătate, la fel ca în anii anteriori.

„Anul ăsta am făcut ceva. Înainte să plec, m-am apucat să beau ceai de ghimbir. Dar din ghimbir ras, nu la pliculeț. Am luat vitamina D. Am luat și niște probiotice. Și m-am ținut de treaba asta o lună înainte de plecare și după aceea, cât am stat acolo, am continuat cu “tratamentul”, ca să spun așa. Și nu s-a mai lipit nimic de mine. Eu nu știu dacă este o rețetă universal valabilă, dar la mine a funcționat. Și o încerc și la anul”, a mărturisit prezentatoarea pentru Cancan.

Irina a încercat și lucruri noi. Ea a mărturisit că și-a dorit să guste carne de șarpe.

„Anul ăsta am mâncat șarpe. Da, mi-am dorit foarte mult să încerc carne de șarpe, pentru că știam că în zona respectivă găsești. Și au făcut rost colegii din producție. Noi nu am ajuns neapărat în zonele în care se mânca, nu știu, în mod obișnuit, carne de șarpe. Dar se putea face rost”, a declarat aceasta.