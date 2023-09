Dan Badea a revenit la „iUmor”, dar nu ca prezentator: „Țineți minte câteva nume...”

Dan Badea a revenit în cadrul emisiunii „iUmor” în prima ediție a noului sezon. El nu a prezentat show-ul, pentru că Dan Badea și Răzvan Copoț au fost înlocuiți de Emi și Cuza, ci a fost invitat.

În cadrul apariției sale la „iUmor”, Dan Badea a prezentat un moment de umor, care nu a fost lipsit de glumele la adresa juraților. Pentru , Badea a venit cu câteva sfaturi utile.

Ce sfaturi le-a dat Dan Badea lui Emi și Cuza, noii prezentatori ai emisiunii „iUmor”

„Luaţi-vă încălţăminte comodă, că e de stat mult în picioare!”, le-a transmis Dan Badea noilor prezentatori, Emi și Cuza.

„Ţineţi minte câteva nume care vă vor hipnotiza! O să vedeţi, o să ajungeţi să îi visaţi! Şi vă provoc ca atunci când ajungeţi seara acasă şi vă intreabă partenerele voastre cum a fost la filmări, să le povestiţi!”, a mai spus Dan Badea.

Cei doi prezentatori, Emi și Cuza, l-au condus pe fostul prezentator „iUmor” până pe scenă.

„iUmor sezonul 15! Cine ar fi crezut să spun eu asta?!”, a început Dan Badea, potrivit .

„După cum s-a scris foarte mult, vedeţi că am plecat de la iUmor. Am plecat de acolo (n.r. juriu) şi am venit aici, pe scenă, unde a început această călătorie, acum peste şapte sezoane şi unde va şi continua!”, a completat artistul.