Fostul deputat Cristian Rizea, , a susținut că Tania Budi și Gigi Becali au avut o relație ascunsă timp de 20 de ani. Cei doi au reacționat tranșant, dând de înțeles că Rizea e… bolnav.

Ce a spus Cristian Rizea despre Gigi Becali și Tania Budi

Cum au reacționat Gigi Becali și Tania Budi la acuzațiile lui Cristian Risea

„20 de ani ai trăit cu ea Gigi. De ce ne ferim acum, Gigi, și nu ne asumăm? Eu am spus, uite i-am spus nevestei mele că am trăit cu Anaconda, de ce nu-ți asumi și tu? Râde nevastă-ta când a auzit dezvăluirile mele… ă? Băi Gigi, jură-te în fața lui Dumnezeu că nu ai trăit 20 de ani cu ea, cu Tania Budi. Jură-te, mergem în biserica ta pe care o faci la Pipera, intrăm amândoi, punem mâna pe biblie facem live pe TikTok”, a susținut Cristian Rizea.

El a mai lansat o „invitație” către Becali: „Asumă-ți dacă ești bărbat, că ai fost gagicar mare”.

„Nu stiu daca sunt gagicar sau nu, nu mai tin minte. Pacatele pe care le-am avut, le-am spovedit”, a reacționat Gigi Becali.

El a mai spus că n-a întâlnit-o niciodată pe Tania Budi.

„Astea nu sunt acuzații, a înnebunit lumea. Ce spun unii pe Tik Tok după aia îi dați la televizor. De aia o să vină sfârșitul lumii. Pe Tania Budi nu o cunosc, nici măcar nu am dat mâna cu ea. Nu am văzut-o pe femeie, nu am dat mâna cu ea. Ce spune unu: ‘să-ți asumi, mă?’, ce să-mi asum? (…).

El, ca să se dea important, vorbește de Becali. Habar nu aveam, dacă nu spunea mama plângând că te bagă iar la pușcărie. Ce pușcărie? Nevastă-ma mă știe, fetele mă cunosc. Eu puteam să fac în pușcărie orice, dar cu o femeie în celulă nu. Am facut multe, nu am primit asistentele, poștărița, ca sa nu intre femeie la bărbați. Nu vreau să-l cataloghez om bolnav, pentru că nu vreau să-l jignesc. Am nevoie să mă cert cu Rizea? El poate să vorbească pe Tik Tok orice, eu nu am Facebook, Instagram, pentru ce să mă cert cu el?”, a mai afirmat Gigi Becali, pentru

Iar Tania Budi pe Cristian Rizea: „Dacă ne apucăm toți să spunem ce spune un bolnav la un colț de stradă unde am ajunge. Oamenii ăștia care mai suntem cu bun simț, normal să zic mai rezistă printre voi? E greu!”.