Dan Negru: „Dacă-i respectăm pe cei care merg la sicriul reginei, să nu-i mai ironizăm pe cei care merg la pelerinajele religioase” / Replica lui Florin Grozea

Dan Negru a susținut că dacă îi respectăm pe să-i aducă un ultim omagiu reginei Elisabeta a II-a, al cărei sicriu este depus la Westminster Hall, în Londra, ar trebui să-i respectăm și pe oamenii care merg la pelerinajele religioase. Declarația a fost făcută în contextul în care mulți s-au arătat impresionați de loialitatea britanicilor, care așteaptă chiar zeci de ore pentru a-și lua adio de la regină. În schimb, sunt deseori ironizați.

Dan Negru: Oamenii care merg la pelerinaje ar trebui respectați. Respectul, o dovadă de iubire

„Așa cum e admirabil că mii de oameni vin in pelerinaj in Londra la sicriul reginei, e admirabil și că mii de oameni merg in oriunde in lumea asta, la Iasi, la Fatima sau la Mecca. Și unii și alții stau de bunăvoie la cozi. Să-i respectăm.

Respectul e cea mai bună dovadă de iubire.

Dacă-i respectam pe cei care stau la coadă la Catedrala Westminster, să nu-i mai ironizăm pe cei care stau la coadă la Catedrala Iașiului…”, a scris Dan Negru,

Contraargumentele lui Florin Grozea la postarea lui Dan Negru

Nu de aceeași părere e Florin Grozea, fostul membru al trupei Hi-Q, care i-a lăsat un comentariu prezentatorului de la Kanal D.

„Nu sunt de acord. Acel om a făcut ceva pentru cetățeni, a inspirat niște valori și a influențat istoria pentru 70 de ani. Acele moaște sunt niște oase cu care Biserica face bani, manipulând cetățenii creduli”, a scris Florin Grozea.