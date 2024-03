Dana Budeanu a răbufnit în scandalul privind dosarul vaccinurilor: „România a fost jefuită de aceste miliarde”

ancheta DNA privind achiziția de vaccinuri, exprimându-și , Ioana Mihăilă și Vlad Voiculescu într-o emisiune la .

Dana Budeanu a reacționat în dosarul vaccinurilor

„Suntem, sper eu, martorii începutului a ceea ce normal trebuia să se întâmple deja. Țara a fost jefuită de miliarde, degeaba, pe un contract prin care nu am fost obligați nici de către Ursula, nici de către UE, nici de către Comisie, nu am fost obligați să cumpărăm acest vaccin. Părerea mea de cetățean asta este, așa cum toate părerile s-au adeverit, opinii, simple opinii, care ajung în mediul online și sunt preluate mai departe pentru că se adeveresc mereu!

România a fost jefuită de aceste miliarde cu acești neterminați aflați la putere, sunt mulți, un arestat aflat sub influența substanțelor interzise în SUA, acesta este statutul sub care ești dus frumos la închisoare în arest, în cazul în care consumi substanțe interzise. Un neterminat ministru al Sănătății, nu are niciun fel de studiu. Nimenilă, că eu nu știu cum o cheamă pe una care a fost în funcție ca ministru al Sănătății, este și ea semnatară a acestor miliarde”, a spus Dana Budeanu prin apel telefonic, pentru sursa citată.

„Noi nu știm cine a fost reprezentantul care a negociat”

Atunci când a fost întrebată dacă crede că ancheta se limitează la aceste trei nume, Dana Budeanu a răspuns:

„Nu știu dacă DNA are această informație, dar eu o voi da acum. La Comisie există acel format din reprezentanți al tuturor țărilor cumpărătoare de ser magic. Nici până azi nu știm numele reprezentantului României care negocia cu comisia contractul pe vaccin. Repet, noi nu știm cine a fost reprezentantul care a negociat!

A fost un întreg scandal cu asta, spuneau că era un șef Pharma, păi cine să fie, mamaie? Noi nu știm cine este la propriu negociatorul României. Trebuia să avem un reprezentant, habar nu avem.

Este furt calificat, nimeni nu pune aceste întrebări. Pentru al doilea val de vaccin trebuiau negociați niște termeni, noi nu am negociat, așadar, niște unii, de exemplu, ăștia trei identificați de DNA, au semnat pe persoană fizică. Ei au semnat pe persoană fizică! Sper să fie doar începutul și nu cumva să fim din nou martorii niciunui sfârșit”, a spus Dana Budeanu pentru sursa menționată mai sus.