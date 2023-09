Dana Budeanu, reacție dură la adresa părinților lui Vlad Pascu: „De la 2 ani, copilul n-a fost crescut de nimeni”

În cadrul unei emisiuni de la Antena 3 CNN, cu fermitate tragedia de la 2 Mai, în urma căreia doi tineri au murit din cauza inconștienței șoferului care, sub influența drogurilor, s-a urcat la volan. Este bine cunoscut faptul că acest individ consuma o combinație periculoasă de substanțe interzise și nu era la prima sa abatere de acest gen.

Dana Budeanu, reacție vehementă la adresa părinților lui Vlad Pascu

despre părinții lui Vlad Pascu, despre care circulă zvonuri că încearcă să evite atenția presei și să se protejeze de judecata celor din jur.

„Ceea ce se întâmplă în România se întâmplă în toată lumea. Trecem prin era tragediilor la nivel mondial. La punctul trei (n.r. cazul Alexandrei la spitalul din Botoşani) l-am strigat pe Rafila și la punctul doi (n.r. cazul de la 2 Mai) am urlat către părinți. Niciun copil drogat nu are părinți. El are părinți fizic, dar nu are părinți. Părinții ori sunt în vacanțe, ori pe părinți nu-i interesează. Sunt din medii defavorizate și nu știu ce-i cu copiii lor. Cazul băiatului de la 2 Mai, el nu a avut părinți”, a spus Dana Budeanu, la Antena 3, scrie .

„Copilul să ți se drogheze de ani de zile și să se ajungă în această situație și tu să te numești părinte? Nu există! De la 2 ani, copilul n-a fost crescut de nimeni. Pur și simplu a crescut pe maidan unde asta învățat și cu asta basta”, a mai adăugat designerul.