Dana Roba are din nou probleme din cauza relației cu Beni! Tatăl său nu este de acord cu bărbatul din viața ei: „Ai uitat că mama avea...”

Dana Roba, supărată pe tatăl ei, pentru nu este de acord cu Beni

În prezent, make-up artista trăiește o adevărată poveste de dragoste alături de Beni, bărbatul care i-a fost alături tot timpul după ce a fost bătută cu bestialitate de fostul soț. Dana Roba a dezvăluit recent că pe care o are cu Beni, iar acum a venit cu un mesaj pe care i l-a transmis tatălui său.

„Cu tata, nu mă înțeleg pe tema asta, legat de iubitul meu, pe motiv că Beni are trei copii din prima căsnicie. Dar, eu trebuie să îl accept, nu el. Tată, ai uitat că mama avea patru copii, când ai cerut-o de soție?

Văd că ai cam uitat. Nu ne-am mai văzut cu copiii lui Beni, în ultima vreme, fetele mi-au spus că mama lor le-a zis lucruri urâte despre mine. Poate că e mai bine așa”, a transmis Dana Roba.

Make-up artista a rămas cu câteva dureri pe viață, după ce a fost bătută de fostul soț

Dana Roba urmează să meargă la medic pentru a completa o fișă cu toate probleme de sănătate pe care le are, .

„Următorul termen la proces nu știu când va fi, mâine însă mă duc la doctor ca să-mi facă fișa medicală pentru proces, îmi va trece toate problemele cu care am rămas, după ce am fost bătută de soț.

Am rămas pe viață fără gust și fără miros, am capul pe jumătate amorțit, am amețeli mari, iar o mână nu o pot mișca foarte bine. Ieri, de pildă, am fost să-mi cumpăr un parfum, dar eu nu mai simt nimic, așa că am rugat vânzătoarea să-mi descrie cumva mirosul, să-mi spună ce esențe conține.

Important este că sunt în viață, pentru fetele mele, nu că nu voi mai avea eu miros, pe viață”, a mărturisit ea, conform .