Dana Roba nu este acceptată de familia sa din cauza relației cu Beni! Ce declarații a făcut make-up artista: „Nu mă interesează”

Dana Roba, una dintre cele mai talentate și cunoscute make-up artiste din România, nu este acceptată de familia sa , bărbatul care i-a fost aproape în ultima perioadă și alături de care vrea să se căsătorească.

Acum câteva luni, Dana trecea prin , după ce a fost bătută cu bestialitate de fostul ei soț, Daniel Balaciu.

În urma loviturilor primite din partea fostului său soț, Dana Roba a fost la doar un pas de moarte. Make-up artista a fost , însă prin rugăciune, ea a trecut cu bine peste acest episod greu de imaginat.

Ce le-a transmis Dana Roba persoanelor care nu îl acceptă pe noul ei iubit

Chiar dacă make-up artista susține că este mai fericită ca niciodată alături de noul bărbat din viața sa, din păcate familia ei nu îl acceptă pe Beni. Doar fetițele Danei îl plac pe noul partener de viață al mamei lor.

Văzând aceste reacții, Dana Roba a declarat că nu este interesată de acest subiect și că doar ea știe cât de mult a ajutat-o această persoană când i-a fost mai greu. Pentru ea, Beni a fost pilonul principal care a ajutat-o să treacă peste tragedia prin care a trecut, motiv pentru care nu va renunța la iubirea dintre ei de dragul familie sale.

„Atunci când eu am venit de la spital și eram cheală, cu mâinile în ghips de la coate în jos, mi-a fost foarte greu să mă privesc în oglindă spartă în cap. Horror! Beni a fost lângă mine și îmi spunea în fiecare zi că sunt frumoasă. Asta pe mine m-a ajutat foarte mult. Îmi spunea că sunt pentru el ca și cum eram la 17 ani, cu părul lung. Foarte mult m-a ajutat pe mine treaba asta.

Iar oamenii care sunt din familia mea și nu înțeleg prin ce am trecut eu și nu vor să îl accepte pe Beni pe mine nu mă interesează. Sunt persoane din familia mea care nu vor să îl accepte pe Beni, dar pe mine nu mă interesează. Eu știu prin ce am trecut și cine a fost alături de mine. Faptul că fetele mele îl iubesc pe el foarte mult, în primul rând eu, consider că e o lucrare făcută de Dumnezeu”, a spus Dana Roba, scrie .