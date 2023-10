Dana Roba, jignită după ce a cerut bani pentru operații. Acuzații de cerșetorie

În ultima perioadă, Dana Roba a cerut ajutorul oamenilor pentru a strânge banii de care are nevoie pentru a achita operațiile, după ce a fost mutilată de fostul soț. Gestul a fost criticat dur de alte persoane, care au ales să o jignească.

Make-up artistul are nevoie de o mulțime de bani pentru operații

La mai bine de o lună de la momentul în care a fost bătută crunt și mutilată de Daniel Balaciu, Dana Roba trece printr-un proces de recuperare greu de imaginat.

Make-up artistul are nevoie de o mulțime de bani pentru operațiile care costă aproximativ 10.000 de euro. Având în vedere că Daniel Balaciu i-ar fi furat banii, vedeta are nevoie de ajutor financiar, pe care l-a cerut public.

Cazul Danei Roba a stârnit o mulțime de reacții din partea oamenilor care au fost impresionați de puterea de care a dat dovadă ca să își revină, după ce a fost bătută cu ciocanul de fostul soț, potrivit .

La polul opus oamenilor care o apreciază și au fost dornici să o ajute se află oamenii deranjați de gestul ei de a cere bani pe Instagram și la televizor.

Oamenii revoltați și-au făcut conturi false și i-au trimis mesaje dure, spunându-i că ar trebui să-i fie rușine pentru ceea ce face și pentru faptul că a ”cerșit”.

Dana Roba nu a rămas indiferentă și a explicat că are nevoie de mulți bani pentru a-și plăti operațiile și că în plus, are doi copii de crescut, pentru care nu poate să muncească din cauză că nu poate să își folosească mâinile.