Gabriela Prisăcariu, despre trucul de frumusețe care o ajută: „Aplic seara pe față dacă am bubițe și până a doua zi totul este perfect”

Selen Osmanoglu
01 oct. 2025, 14:17
Cuprins
  1. „Chiar funcționează”
  2. Alte obiceiuri
  3. Cum s-a cunoscut cu Dani Oțil

Gabriela Prisăcariu a vorbit despre un truc de frumusețe, descoperit pe internet, care s-a dovedit a fi foarte util. Iată despre ce este vorba!

„Chiar funcționează”

Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil, a dezvăluit ce truc de frumusețe folosește atunci când îi mai apar „bubițe” pe față.

„Am descoperit recent un truc interesant de pe internet, castravetele congelat, pe care mi-l aplic seara pe față dacă am bubițe și până a doua zi totul este  perfect! Îmi place mult, chiar funcționează!”, a spus aceasta, conform Click.

Alte obiceiuri

Gabriela a vorbit și despre nuanța părului. Aceasta a mărturisit că s-a văzut cu toate culorile, însă blondul a rămas în inima ei.

„Nu mi-aș schimba nuanța părului, m-am văzut cu peruci, am avut toate nuanțele de culori la păr, dar nu renunț la blond. Soțului meu îi place de mine așa cum sunt!”, a spus ea.

Femeia a vorbit și despre sală: „Îmi place să merg la sală după ce îl las pe Tiago la grădiniță, mai fac un masaj, folosesc o cremă bună, nu îmi place să schimb lucruri”.

Cum s-a cunoscut cu Dani Oțil

Cei doi s-au cunoscut pe holurile televiziunii la care lucrează de aproape 17 ani. Dani Oțil mărturisește că a fost dragoste la prima vedere.

„Eu m-am îndrăgostit de soția mea la prima vedere, da. N-am știut că o să ajungem așa de departe. Speram că este încă un model care nu mă bagă în seamă, nu răspunde la telefon, că am foarte multe eșecuri în România, dar ea a fost prima care mi-a răspuns la telefon și am mutat-o cu totul la mine”, a spus Dani Oțil, pentru Unica.ro.

„Cred în suflete complementare, nu știu dacă le zice pereche. Nu cred în doi oameni care se aseamănă foarte mult și se lipesc pe viață. Pentru că găurile unuia trebuie să fie acoperite de atuurile celuilalt. Degeaba sunt identici că nu cred că țin”, a mai spus el.

