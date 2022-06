Daniel Pavel, prezentatorul de la Survivor, are o relație cu fosta iubită a lui Horia Tecău. Primele imagini cu noul cuplu (FOTO)

Daniel Pavel, prezentatorul emisiunii „Survivor România”, a venit la SAGA Festival însoțit de noua sa iubită, Ana Maria Pop, alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste după ce s-a despărțit de Marina, femeia cu care se logodise, transmite .

Daniel Pavel a postat primele imagini cu iubita sa, Ana Maria Pop

Daniel Pavel și Ana Maria Pop sunt împreună de câteva luni. Celebrul prezentator s-a despărțit de Marina înainte de a face nunta și a început o nouă relație cu puțin timp de a pleca în Republica Dominicană.

Cei doi au petrecut sâmbătă seară la SAGA Festival, evenimentul desfășurat în weekend la Arena Națională din București, iar vedeta a postat și primele imagini cu noua sa iubită. Urmăritorii lor s-au întrecut în mesaje frumoase pe rețelele sociale.

Ana Maria Pop a avut o relație și cu Horia Tecău, dar și cu Ricardo Cadu, fost căpitan al lui CFR Cluj, potrivit .

Absolventă a Facultății de Drept din Cluj, Ana Maria Pop a renunțat la cariera de avocat pentru a deveni actriță, iar în 2014 a absolvit și un curs în acest sens, notează . De altfel, ea a jucat în „Palatul Pionierilor”, un film care a fost prezentat și la Cannes.

În prezent, iubita lui Daniel Pavel este chief operating officer la o companie intrată pe piața din România în 2016.

„Cursul drumului meu în avocatură s-a schimbat în momentul în care am primit propunerea de a mă reloca la Bruxelles pentru un proiect european, însă pentru a putea accesa această funcție care era incompatibilă cu statutul de avocat am fost nevoită să mă suspend temporar din avocatură, pe durata proiectului. Din păcate, proiectul în cauză nu a mai primit finanțare și astfel am revenit la București, unde locuiau și părinții mei. M-am trezit în București, suspendată din avocatură și pusă în situația de a alege între reactivarea în profesie sau oferirea de consultanță juridică pentru companii”, spunea Ana Maria Pop pentru revista Luxury.