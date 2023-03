Daniela Ploia, atac dur la adresa Marcelei Fota: „S-a cuplat cu un copilaș de 20 si ceva de ani”

Marcela Fota, în vârstă de 45 de ani, a găsit fericirea alături de un iubit mai tânăr, însă relația ei a fost criticată de Daniela Ploia. Aceasta din urmă consideră că Marcela Fota s-a grăbit să își refacă viața sentimentală după ce și-a pierdut soțul și că partenerul ei este prea tânăr.

Marcela Fota și-a refăcut viața

Marcela Fota a precizat că Daniela Ploia știa despre relația ei înainte ca aceasta să fie făcută publică și că nu are nimic personal cu ea. Marcela Fota a trecut prin momente dificile după moartea soțului său și a decis să își ofere o nouă șansă la fericire, iar critica adusă relației sale nu a fost bine primită de ea.

„Nu stiu daca dumneai mă considera colega, eu nu sunt atât de cunoscută. Cum eu sunt o fire directă, vocală în mediul on line, la o știre cu colega mea, care dupa ce i-a decedat sotul s-a cuplat cu un copilas de 20 si ceva de ani, n-am vrut s-o lovesc, pur si simplu am aruncat un comentariu. Eu am zis: cum e o vorba din popor, tu te duci, eu ma marit”, a mărturisit Daniela Ploia, potrivit .

Cu cine se iubește Marcela Fota

Daniela Ploia susține că Marcela Fota ar fi trebuit să își găsească un iubit mai în vârstă și că relația ei cu un partener mai tânăr este un exemplu negativ pentru societate. Ea a menționat că mulți artiști știau deja despre relația celor doi, deoarece i-au văzut împreună la diferite evenimente.

Cu toate acestea, Marcela Fota pare să nu fie afectată de critici și se bucură de fericirea pe care o trăiește alături de noul ei partener.

„Nu poti sa te cuplezi cu un baiat, tu avand un baiat… pune-te in situatia memei baiatului. Cand esti mama, persoana publica, trebuie sa ai grija la ce exemplu dai in societate. Cred ca dadea mai bine sa se cupleze cu cineva mai in varsta, decat cu un copil.

Aici a fost problema, dupa drama pe care ai facut-o pe la toate televiziunile, sa apari… Noi, artistii, stiam de acest partener, am si vazut-o la cateva evenimente cu el. Nu judec, dar nici nu pot sa aprob astfel de exemple, mai ales in cazul persoanelor publice”, a mai spus Daniela Ploia.