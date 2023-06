Darko Peric, „românul” din Casa de Papel, dezamăgit de aspectul Bucureștiului, după 24 de ani: „A fost un șoc pentru mine”

În anul 1995, actorul Darko Peric s-a mutat în București, unde a locuit 3 ani în cartierul Drumul Taberei, iar mai apoi s-a mutat în Timișoara, oraș de care s-a îndrăgostit iremediabil și despre care spune că „este mai cosmopolit decât Bucureștiul”. După 24 de ani, însă, actorul din La Casa de Papel și-a schimbat părerile.

Darko Peric este originar din Serbia și legătura sa cu România este că a studiat la Facultatea de Medicină din București. Actorul din Casa de Papel este căsătorit cu o româncă, au împreună un copil și locuiesc de 30 de ani în Spania.

Darko Peric, șocat de cum arată Bucureștiul după 24 de ani de când a locuit în Capitală

„Ascultăm radio – îmi place foarte mult să ascult Radio România Cultural, Radio Guerrilla, au muzică de pus pe gânduri. Citesc. Anul trecut am fost pentru prima dată după 24 de ani la București și a fost un șoc pentru mine pentru că . Nu spre bine, față de cum era când eram eu student acolo. Cinematografele erau închise, străzile care îmi plăceau, de exemplu, pe bulevardul Magheru, toate clădirile – erau în paragină.

Facultatea de Medicină Veterinară, eu acolo am studiat, era în cartierul Cotroceni, ne-am plimbat puțin pe acolo, toate vilele alea în stil brâncovenesc toate sunt… (face un semn cu mâna de prăbușire, n.r.) decad. În schimb, vezi tot ce reprezintă capitalismul, blocurile mari cresc… Soția mea nu a fost niciodată la București și am zis „hai, mergem în Cișmigiu”. Am ajuns acolo, nu mai era nici lac, cred că îl renovau. Dar am găsit o librărie foarte faină pe Lipscani, Cărturești. Acolo am descoperit un scriitor moldovean, Vasile Ernu. Sunt fan, am citit „Bandiții’ și acum citesc „Sectanții”, a declarat Darko Peric, potrivit .

Darko Peric are o casă în România

Actorul Darko Perić, Helsinki din La Casa de Papel, are o casă în România, dar nu își dorește să se mute aici pentru că nu mai poate tolera iernile reci.

„Noi avem o casă lângă Satu Mare unde e legătura la internet slabă, nu sunt mașini, sunt vaci, cai. Să fii deconectat este lux astăzi. Și asta încă o găsești aici. Dar e un singur inconvenient și se numește iarnă. După 20 de ani în Spania, doar în sud.

Aici sunt cu ocazia festivalului, dar când vin în România sau în Serbia încerc să evit orașele pe cât mai mult posibil. La sat, calitatea vieții e mult mai mare decât în oraș, mai ales pentru că infrastructură nu e. Astăzi în fața noastră a fost un accident și s-a oprit tot traficul în oraș”, a mai declarat Darko Peric.