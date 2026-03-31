Ramona Olaru și Steve Ant, oficial împreună! Asistenta TV și cântărețul grec Steve Ant și-au oficializat, marți, relația în direct în platoul emisiunii Neatza de la Antena 1.

De cât timp sunt împreună Ramona Olaru și Steve Ant

Prezent în platou, Steve Ant a fost supus unui „interogatoriu” amuzant de către Răzvan Simion, curios să afle mai multe despre relația celor doi.

Artistul a recunoscut că povestea de iubire durează de câteva luni, perioadă în care au preferat să fie discreți:

„Nu e prima dată (n.r. când apare în ziare), însă e prima dată când se întâmplă totul atât de intens. E un pic dubios. (n.r. Și de cât timp vă ascundeți?) De câteva luni”, a mai spus cântărețul.

Ce planuri are Steve Ant cu Ramona Olaru

Întrebat dacă relația este una serioasă, cântărețul a fost cât se poate de clar: „Nu există relație dacă nu ai gânduri serioase”

Replica a stârnit imediat reacția , care a intervenit cu umor: „Aaa, păi de ce n-ai zis așa?!”

Ramona Olaru și Steve Ant formează un cuplu. Locuiesc deja împreună?

Cei doi au confirmat că nu doar că formează un cuplu, ci și locuiesc împreună, semn că relația a evoluat rapid.

Mai mult, Steve Ant a dezvăluit și cine se trezește primul în fiecare dimineață: „Ramona se trezește prima. Îi spun, în fiecare dimineață: >”, a spus Steve, potrivit .

Cum arată viața Ramonei Olaru, în prezent

Vedeta radiază de fericire și pare să îmbine perfect succesul profesional cu împlinirea personală. După ani de muncă în televiziune, Ramona Olaru se bucură acum și de o relație stabilă, pe care a ales să o facă publică la emisiunea care a consacrat-o.