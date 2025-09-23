Alina Ceușan este fericita mămică a doi copii, Rock și Perla. Deși fetița influenceriței are deja un an, abia zilele următoarea va fi creștinată, iar Alina Ceușan a ales să le dezvăluie urmăritorilor ei din mediul online de ce atât ea, cât și soțul ei, Raul, au amânat atât de mult evenimentul.

De ce au amânat Alina și Raul botezul fetișei lor

Alina Ceușan și Raul Tișa se pregătesc pentru botezul micuței lor, Perla. Motivul pentru care evenimentul are loc după ce fiica lor a împlinit deja un an este mutarea familiei de la Cluj la București, schimbare ce a avut loc în decursul lunilor trecute.

„La Perla am vrut inițial să fac foarte rapid, la 2-3 luni cum e tradițional, însă tocmai atunci mă mutasem în București, doar eu cu cei mici, nu eram la casa noastră, pur și simplu am simțit că nu mă puteam focusa pe un eveniment atât de important”, a scris Alina Ceușan pe Instagram.

Când v-a avea loc botezul Perlei

Recent, influencerița le-a dezvăluit fanilor săi din mediul online că botezul fiicei sale a fost programat pentru ziua de sâmbătă. Petrecerea va avea loc la un restaurant din Capitală, un loc drag Alinei Ceușan, în prezența a aproximativ 60 de invitați.

Inițial, infleuncerița își dorea ca evenimentul să se desfășoare într-un decor de vară, pe o terasă, în prezența mult mai multor oameni.

„Am ajuns la concluzia asta, în ideea în care noi, inițial am spus: Noi la Perla facem un party mare (…) Am ajuns la un dinner party, micuț, restrâns”, a povestit Alina Ceușan.

De ce și botezul lui Rock a avut loc mai târziu

Influencerița a amintit că și fiul cuplului, Rock, a fost botezat mai târziu decât de obișnuiește, mai exact la 9 luni. Decizia nu le-a aparținut Alinei și lui Raul, cei doi fiind forțați de restricțiile din perioada pandemiei de Covid să amâne evenimentul. Și, deși și-au propus să facă lucrurile diferit în cazul Perlei, responsabilitățile din viața de zi cu zi nu le-au permis să se țină de planul inițial.

Cum au grijă Alina și Raul de relația lor de cuplu

Deși sunt părinți, Alina și Raul au grijă și de relația lor de cuplu. În urmă cu ceva timp, influencerița vorbea despre obiceiul care îi ajută să se reconecteze ca parteneri: escapade la finalul săptămânii, doar ei doi.

În unele weekenduri, cei doi aleg să petreacă doar ei doi timp, departe de casă copii și alte griji. Influencerița este de părere că dacă fiecare dintre ei este ce are nevoie celălalt partener, atunci vor putea fi și părinți buni pentru copiii lor.

„Făcând din weekendurile noastre de întâlniri un lucru nenegociabil – o escapadă pe rând. Calitatea de părinte este frumoasă, dar este ușor să uităm cine eram înainte de nopțile nedormite, negocierile pentru gustări și listele interminabile de lucruri de făcut.

O escapadă, chiar și pentru puțin timp, ne reamintește că «noi» încă mai contează. Să râdem, să ne facem planuri, să visăm, să ne reconectăm – toate acestea ne fac parteneri și mai buni. Dacă ați așteptat «momentul potrivit» pentru a lua acea pauză, considerați că acesta este semnul vostru. Dați prioritate iubirii voastre – merită”, a transmis Alina Ceușan.

Cum au reacționat internauții la postarea Alinei

Postarea Alinei Ceușan a primit sute de aprecieri de la care au rezonat cu mesajul ei. În același timp, un internaut a scris: „Trebuie avută mare grijă cu narativele de genul acesta. Viețișoara asta perfectă cu rânduri de bunici și ajutoare cu duiumul, este un privilegiu.

Realitatea ne învață însă, că doar o mică parte din părinți/ cupluri au șansă unui date weekend. Actually, probabil majoritatea dintre noi, nu au șansă la a date night, nici nu mai discutăm de a date weekend. Și e okay, va puteți prioritiza iubirea și în sânul casei for now. Nu pierdeți nimic, pur și simplu vă adaptați modul de a râde, de a planifica, de a visa la o configurație mai domestică și asta ESTE OK”.