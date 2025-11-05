Emily Burghelea trece printr-o perioadă dificilă, în principal din cauza traumelor pe care le-a acumulat după trei nașteri și un accident rutier care i-a pus viața în pericol. Pentru a înțelege de ce încă o afectează atât de mult aceste episoade din viața sa, vedeta a apelat la terapia prin hipnoză.
După trei nașteri și un accident dramatic, vedeta nu și-a găsit pe deplin liniștea. Deși fizic a reușit să se recupereze, Emily Burghelea se confrunta cu frici cărora nu reușea să le înțeleagă cu adevărat proveniența. Din acest motiv, tânăra mămică a apelat la terapia prin hipnoză, cu ajutorul căreia a descoperit că temerea ei cea mai mare este, de fapt, cea de moarte.
„Nu m-am simțit deloc bine în ultima vreme, așa că am apelat la hipnoză, pentru a depista problema. Am aflat că am înrădăcinată în subconștient o frică profundă de moarte, care mă afectează fără să-mi dau seama. Deși credeam că am trecut peste, pentru că rănile fizice de după accident s-au vindecat și sunt bine în aparență, în profunzime mai sunt lucruri de rezolvat. S-au întâmplat foarte multe, 3 nașteri în patru ani și un accident, care real mi-a pus în pericol viața. Este normal să mă resimt, dar ce nu te doboară te face mai puternic. Lucrez cu mine acum și nu doar că îmi voi reveni complet, voi deveni cea mai bună versiune a mea, pentru ca Elisabeta, Amedea și Damian au nevoie de mine puternică, așa cum sunt eu”, a declarat Emily Burghelea, pentru Cancan.
Deși are momente grele din punct de vedere psihic și emoțional, tânăra influenceriță își găsește mereu resurse să depășeacă provocările, petrecând timp alături de familie. Grija pe care le-o poartă celor trei copii ai ei o face să simtă că are un rost în viață, iar sprijinul necondițional al soțului îi oferă garanția că nu trebuie să traverseze clipele dificilă singură.
„Îmi găsesc puterea în sânul familiei. Cel mai mult mă încarc de la copii. Să mă joc și să am grijă de ei sunt lucrurile care dau sens vieții mele. Și cred că una dintre cele mai mari dorințe ale mele ar fi să existe numai bunătate pe lume. Bunătatea este de la Dumnezeu!
„Andrei e prima persoană pe care o sun atunci când am câte o problemă. Cred că primește de la mine câte 926190 de apeluri în fiecare zi (n.red râde)”, a mai spus Emily Burghelea.