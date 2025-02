De ce a decis Alex Velea să divorțeze: „M-am căsătorit și am dat-o în bară. Trebuie să analizezi și cu capul”

Alex Velea a dezvăluit de ce a divorțat de Ana Maria Mircea, fosta sa parteneră, după patru ani de căsnicie. Cei doi s-au cunoscut înainte ca Velea să devină celebru și s-au căsătorit în 2010. Nași le-au fost Andreea Bănică și Lucian Mitrea. În 2014, însă, spre surprinderea tuturor, cei doi au decis

De ce Alex Velea și Ana Maria Mircea au divorțat

„Am mai fost o dată căsătorit și am dat fail (n.r. – eșuat). Consider că și eu am avut o mare parte din vină. Nu o să dau vina acum pe partener. Pe incompatibilitate, chiar dacă sună pueril. Acum am tot ce e mai important pentru mine – familia pe care mi-am dorit-o – și nu cred că puteam să o am la o vârstă atât de fragedă.

M-am căsătorit și am dat-o în bară. Așa se întâmplă… Sună trist, dar mulți trec prin treaba asta. Trebuie să analizezi și cu capul. Bine, în iubire e complicat. (…) Atunci când iubirea e mare și comunicare, mie mi se pare că merg mână-n mână și rațiunea, dar și partea asta legată de sentimente. Dacă nu sunt… atunci o să te cerți și până la urmă te desparți. (…) Nu mi se pare că fiecare căsătorie e un compromis”, a spus Alex Velea în podcastul lui Teo Trandafir, potrivit

Cu ce se ocupă acum fosta parteneră a lui Alex Velea

Între timp, Ana Maria Mircea a finalizat studiile pe care le începuse la Universitatea de Medicină „Carol Davila”, cu specializarea în Psihiatrie, și și-a deschis propriul cabinet medical.

La rândul său, Alex Velea și-a continuat cariera artistică și cu Antonia. Cântărețul a mărturisit că o iubește foarte mult pe Antonia și niciodată: „Suntem, deja, de 12 ani împreună. E greu, în mediul nostru, să-ți păstrezi integritatea și să păstrezi o relație așa. Noi avem la bază niște valori, așa ne-au crescut ai noștri, niște valori simple, doar că industria asta te zăpăcește un pic. Eu pe ea nu o înșel, nu că nu ar afla, ci că nu simt”.