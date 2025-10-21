Paula Seling a făcut parte din juriul „X Factor” în primul sezon al celebrei emisiuni. Ulterior, artista a fost exclusă din program, iar motivul din spate a rămas, până acum, un mister. Invitată la un podcast, cântăreața a vorbit despre colaborarea cu Antena 1 și cum s-a terminat această.

De ce nu a mai apărut Paula Seling și în alte sezone „X Factor”

Vorbind despre finalul participării sale în emisiunea „X Factor”, Paula Seling a mărturisit de ce crede ea că nu a mai fost contactată de echipa de producție. Artista este de părere că nu a fost suficient „de comercială” și că acest aspect a fost factorul decizional. Paula Seling susține că nu regretă decizia producției de a încheia colaborarea, cu toate că se implicase trup și suflet în proiect.

„Am fost în juriu doar în primul an, după care nu le-a mai plăcut de mine și m-au dat afară.

Nu știu, ei știu (n.r. de ce s-a terminat colaborarea). Dar mie nu mi-e frică să zic. Pur și simplu nu m-au mai anunțat. M-am consumat foarte mult și acolo. Pentru mine era important ca copiii ăia să se prezinte foarte bine. Stăteam zilele și nopțile să le aleg piesele, să mă gândesc. Nu știu, probabil că nu am fost atât de comercială cum și-au dorit ei. Dar nu regret”, a mărturisit Paula Seling în .

Cum a aflat Paula Seling că nu va mai face parte din juriul „X Factor”

Dacă a fost ceva care a dezamăgit-o pe cântăreață în colaborarea cu Antena 1, aceea a fost lipsa de . Paula Seling susține că nu a fost anunțată că nu va mai face parte din juriu, ci a trebuit ea să sune să se intereseze. Mai mult, membrii echipei din spatele producției au fost rugați să nu-i spună artistei verdictul final în cazul ei.

„La început m-a șocat faptul că nu au pus mâna pe telefon să îmi zică «Băi, nu mai vii». Am sunat pe cineva de acolo care îmi e prieten foarte bun și am întrebat: «Măi, îmi mai iau turneul de Crăciun, sau nu mi-l iau?» Și zice: «Paula, mi-au zis să nu îți zic, dar nu e ok, nu e corect, du-te»”, a mai povestit artista.