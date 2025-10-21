B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Paula Seling face dezvăluiri după mai bine de un deceniu de când a fost dată afară din juriul „X Factor”: „Nu mi-e frică să zic”

Paula Seling face dezvăluiri după mai bine de un deceniu de când a fost dată afară din juriul „X Factor”: „Nu mi-e frică să zic”

B1.ro
21 oct. 2025, 23:35
Paula Seling face dezvăluiri după mai bine de un deceniu de când a fost dată afară din juriul „X Factor”: „Nu mi-e frică să zic”
Sursa Foto: Facebook/ Paula Seling
Cuprins
  1. De ce nu a mai apărut Paula Seling și în alte sezone „X Factor”
  2. Cum a aflat Paula Seling că nu va mai face parte din juriul „X Factor”

Paula Seling a făcut parte din juriul „X Factor” în primul sezon al celebrei emisiuni. Ulterior, artista a fost exclusă din program, iar motivul din spate a rămas, până acum, un mister. Invitată la un podcast, cântăreața a vorbit despre colaborarea cu Antena 1 și cum s-a terminat această.

De ce nu a mai apărut Paula Seling și în alte sezone „X Factor”

Vorbind despre finalul participării sale în emisiunea „X Factor”, Paula Seling a mărturisit de ce crede ea că nu a mai fost contactată de echipa de producție. Artista este de părere că nu a fost suficient „de comercială” și că acest aspect a fost factorul decizional. Paula Seling susține că nu regretă decizia producției de a încheia colaborarea, cu toate că se implicase trup și suflet în proiect.

„Am fost în juriu doar în primul an, după care nu le-a mai plăcut de mine și m-au dat afară.

Nu știu, ei știu (n.r. de ce s-a terminat colaborarea). Dar mie nu mi-e frică să zic. Pur și simplu nu m-au mai anunțat. M-am consumat foarte mult și acolo. Pentru mine era important ca copiii ăia să se prezinte foarte bine. Stăteam zilele și nopțile să le aleg piesele, să mă gândesc. Nu știu, probabil că nu am fost atât de comercială cum și-au dorit ei. Dar nu regret”, a mărturisit Paula Seling în podcastul lui Cătălin Măruță.

Cum a aflat Paula Seling că nu va mai face parte din juriul „X Factor”

Dacă a fost ceva care a dezamăgit-o pe cântăreață în colaborarea cu Antena 1, aceea a fost lipsa de comunicare. Paula Seling susține că nu a fost anunțată că nu va mai face parte din juriu, ci a trebuit ea să sune să se intereseze. Mai mult, membrii echipei din spatele producției au fost rugați să nu-i spună artistei verdictul final în cazul ei.

„La început m-a șocat faptul că nu au pus mâna pe telefon să îmi zică «Băi, nu mai vii». Am sunat pe cineva de acolo care îmi e prieten foarte bun și am întrebat: «Măi, îmi mai iau turneul de Crăciun, sau nu mi-l iau?» Și zice: «Paula, mi-au zis să nu îți zic, dar nu e ok, nu e corect, du-te»”, a mai povestit artista.

Tags:
Citește și...
Doru Octavian Dumitru a fost internat din cauza problemelor medicale. Comediantul și-a anulat spectacolele
Monden
Doru Octavian Dumitru a fost internat din cauza problemelor medicale. Comediantul și-a anulat spectacolele
Nicoleta Luciu: „Sunt femei înțolite în mii de euro, dar care nu știu să meargă”. Ce își propune vedeta să-i învețe pe cursanții academiei sale
Monden
Nicoleta Luciu: „Sunt femei înțolite în mii de euro, dar care nu știu să meargă”. Ce își propune vedeta să-i învețe pe cursanții academiei sale
Mara Bănică, terorizată de un admirator obsesiv. Bărbatul și-a recâștigat libertatea la scurt timp după arest
Monden
Mara Bănică, terorizată de un admirator obsesiv. Bărbatul și-a recâștigat libertatea la scurt timp după arest
Apple Martin, debut controversat pe scenă. Cum s-a transformat momentul într-o dezbatere despre nepotism
Monden
Apple Martin, debut controversat pe scenă. Cum s-a transformat momentul într-o dezbatere despre nepotism
Mara Bănică, șapte ani de teroare. Jurnalista a fost hărțuită de un admirator obsesiv
Monden
Mara Bănică, șapte ani de teroare. Jurnalista a fost hărțuită de un admirator obsesiv
Oana Ioniță și fostul soț își continuă drumul în instanță: „Încă nu am ajuns, din păcate, la o soluție comună”. Despre ce este vorba
Monden
Oana Ioniță și fostul soț își continuă drumul în instanță: „Încă nu am ajuns, din păcate, la o soluție comună”. Despre ce este vorba
Mihai Morar, zi specială de naștere: „A fost prima dată când am petrecut fără să le servesc invitaților alcool”. Cum a sărbătorit acesta
Monden
Mihai Morar, zi specială de naștere: „A fost prima dată când am petrecut fără să le servesc invitaților alcool”. Cum a sărbătorit acesta
Cornel Păsat, detalii din culisele relației cu soția lui. Ce i-a distanțat după 23 de ani de trăit împreună
Monden
Cornel Păsat, detalii din culisele relației cu soția lui. Ce i-a distanțat după 23 de ani de trăit împreună
Adela Popescu, emoționată până la lacrimi de unul dintre fiii ei. Ce bilețel a găsit actrița, ascuns într-un caiet
Monden
Adela Popescu, emoționată până la lacrimi de unul dintre fiii ei. Ce bilețel a găsit actrița, ascuns într-un caiet
Gina Pistol a dezvăluit de care dintre cei trei chefi de la MasterChef se simte mai apropiată. Iată despre cine este vorba
Monden
Gina Pistol a dezvăluit de care dintre cei trei chefi de la MasterChef se simte mai apropiată. Iată despre cine este vorba
Ultima oră
23:39 - Doru Octavian Dumitru a fost internat din cauza problemelor medicale. Comediantul și-a anulat spectacolele
23:25 - Pământul va avea o a doua lună până în 2083. Cât de mare este miniluna 2025 PN7
23:09 - Cetățean rus, condamnat la închisoare după ce a stat ilegal, timp de trei ani, pe Muntele Athos. „Nu am găsit bilet de avion”
23:06 - Decizie de ultimă oră la CFR Cluj. Andrea Mandorlini a fost demis. Dan Petrescu ar putea reveni în Gruia
23:00 - Cum arată mașina ideală pentru oraș, în 2025? Analiza modelelor economice
22:45 - Fotbal, Liga Campionilor. FC Barcelona a făcut spectacol cu Olympiakos Pireu (6-1)
22:30 - Nicoleta Luciu: „Sunt femei înțolite în mii de euro, dar care nu știu să meargă”. Ce își propune vedeta să-i învețe pe cursanții academiei sale
22:26 - Siguranța online a copiilor. Ce pot face părinții pentru a-i proteja
22:22 - Jaful de la Muzeul Luvru. Procurorii francezi au stabilit valoarea bijuteriilor furate
21:54 - Etanolul ar putea fi declarat substanță periculoasă în Uniunea Europeană. Cum ar putea fi afectate produsele de igienă