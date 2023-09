De ce are Daniel Pavel casa plină cu macete / Iubita l-a dat de gol: „Are una în fiecare dormitor”

Daniel Pavel, cunoscutul prezentator al emisiunii „Survivor România” începând cu anul 2021, și-a surprins fanii cu o pasiune neobișnuită: colecționarea de macete și cuțite ascuțite, potrivit . Detaliul a ieșit la iveală într-un podcast unde iubita lui, Ana Maria Pop, a dezvăluit că acesta are o macetă în fiecare dormitor al casei lor, precum și mai multe cuțite, fiecare cu o poveste aparte.

„Are o macetă în fiecare dormitor acasă”

Chiar dacă este un prezentator apreciat de fanii emisiunii „Survivor România,” Daniel Pavel a reușit să-și păstreze viața privată departe de ochii publicului. Cu toate acestea, detalii despre pasiunile sale inedite au ieșit la iveală recent.

Ana Maria Pop, partenera sa, a dezvăluit într-un podcast că acesta colecționează macete și cuțite. Ea a menționat că în casa lor, Daniel are o macetă în fiecare dormitor și mai multe cuțite, inclusiv unul adus din Ucraina. Pasionații de cuțite și obiecte ascuțite au o mulțime de obiecte de colecție, fiecare cu o istorie aparte.

„Da, dar nu doar în vacanță și nu doar cu cuțitul, are o macetă în fiecare dormitor acasă. Acasă la noi are o macetă la noptieră și 6 săbii diferite din culturi diferite, are trei cuțite în fața televizorului. Unul e de la tata, două achiziționate de el, unul e din Ucraina”, a recunoscut Ana Maria Pop.

„E vorba doar de un interes pur istoric”

Daniel Pavel nu a mai putut evita nici el subiectul, așa că a vorbit în glumă despre pasiunea sa. A explicat de unde vine pasiunea aceasta pentru obiecte tăietoare, care mai de care mai ascuțite.

„Nu știi niciodată ce trebuie să tai. Trebuie să tai gheața, e vorba doar de un interes pur istoric. Îmi place să văd cum gândeau războinicii, luptătorii, și apoi e o chestie de colecționare”, a spus Daniel Pavel.