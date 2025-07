De ce au divorțat, de fapt, Lino Golden și Delia? S-a zvonit că artistul și-ar fi înșelat soția. „Sentimentele s-au stins”

Lino Golden și soția lui, , au luat pe toată lumea prin surprindere atunci când, în urmă cu câteva luni, au decis să divorțeze. Ambii parteneri au păstrat discreția în ceea ce privește relația lor, motiv pentru care fanii cuplului nu au bănuit nicio secundă că lucrurile în cuplul lor nu mai erau atât de roz.

Pentru că niciunul nu și-a dorit să discute despre ceea ce a dus la separarea lor, în spațiul public au apărut speculații potrivit cărora Lino ar fi fost infidel. Recent, invitată într-o emisiune televizată, fosta soție a artistului a dezvăluit adevărul motiv din spatele divorțului.

„Am încercat să facem lucrurile să funcționeze”

Delia a mărturisit la Un Show Păcătos că nu a fost vorba despre infidelitate în relația lor, ci doar au ajuns să realizeze că nu se mai potrivesc. Direcțiile în care fiecare s-a dezvoltat i-a făcut să nu mai fie potriviți unul pentru celălalt.

„Pur și simplu nu ne mai potriveam. Fiecare s-a dezvoltat în propriul fel. Nu ne mai potriveam. Ne-am dat seama de asta pe parcurs. Noi am încercat să facem lucrurile să funcționeze și în momentul în care ne-am dat seama că nu funcționează, am căzut de comun acord să ne separăm. Este ceva ce nici eu u pot să îmi explic, pur și simplu s-a simțit că sentimentele s-au stins pe parcurs. Nu a fost nici extern, vreo altă persoană”, a declarat Delia, fosta soție a lui Lino Golden, la Un show păcătos.

„În continuare suntem în relații bune”

Despărțirea dintre cei doi parteneri nu a venit cu certuri și scandaluri, ambii înțelegând și acceptând că schimbările care au avut loc în viețile lor i-a făcut să nu mai fie compatibili. Lino Golden și Delia ar fi rămas în relații bune după separare.

„În continuare suntem în relații bune, pur și simplu am început, pe parcurs, să o luăm pe drumuri diferite, să nu ne mai potrivim. Am divorțat, este oficial divorțul. Am divorțat la starea civilă. Totul s-a întâmplat pe pace. Nu au fost între noi, a fost o discuție calmă, totul de comun acord, pur și simplu nu ne-am mai înțeles, nu ne-am mai potrivit, fiecare s-a dezvoltat în propriul său fel, iar felul în care fiecare s-a dezvoltat nu mai coincidea. Am divorțat în luna aprilie a acestui an, noi eram căsătoriți din aprilie 2024, deci toată căsnicia a durat un an”, a mai spus fosta parteneră a lui Lino Golden, pentru .