Cătălin Cazacu pune cărțile pe masă. De ce i-a cerut înapoi inelul de logodnă Ramonei Olaru: „Nu are ce căuta la tine. O să-l duci la amanet”

06 nov. 2025, 22:39
Sursa Foto: Instagram/@ ramonna_olaru
Cuprins
  1. De ce crede Ramona Olaru că Cătălin Cazacu i-a cerut înapoi inelul de logodnă
  3. Cum și-a justificat Cătălin Cazacu gestul

Cătălin Cazacu și Ramona Olaru și-au spus „adio” în 2023, după o relație marcată de mai multe despărțiri și împăcări. În ciuda conflictelor pe care le-au mai avut, legătura lor părea una puternică, mai ales că cei doi se și logodiseră. Însă, după despărțire, un detaliu făcut public de Ramona Olaru i-a frapat pe fanii cuplului. Se pare că Cătălin Cazacu i-ar fi cerut înapoi inelul de logodnă, gest pe care și l-a și justificat după ce o țară întreagă s-a scandalizat.

De ce crede Ramona Olaru că Cătălin Cazacu i-a cerut înapoi inelul de logodnă

Invitată recent în podcastul moderat de Jorge, Ramona Olaru a mărturisit că Cătălin Cazacu i-a cerut inelul de logodnă înapoi, la despărțire. Vedeta de televiziune consideră că fostul ei partener a recurs la acest gest pentru a-și putea recupera banii cheltuiți pe bijuterie.

„Mi-a cerut inelul înapoi. Nu era scump, era «luat la portbagaj«, dacă mă întrebi pe mine, dar asta e partea a doua. A zis că și-a pus toată iubirea în inelul ăla și că pentru el are o însemnătate foarte mare. Și că își vrea iubirea înapoi.

Eu sunt de părere că odată ce ai dăruit un lucru cuiva, este un dar, da? Dar rămâne persoanei respective. Mulți o să-mi sară în cap și o să zică: «Da, dar ăla ți l-a dat doar cât stați logodiți, și după aia trebuie să i-l dai înapoi dacă nu mai ești logodit». Mie mi se pare o prostie asta. L-ai dat, dat să fie. Numai să-ți iei tu banii, să-ți recuperezi banii tu, nebunule care ești”, a spus Ramona Olaru în cadrul podcastului „Vorba lu’ Jorge”.

Cum și-a justificat Cătălin Cazacu gestul

Cătălin Cazacu a simțit să își justifice gestul de a-i cere inelul de logodnă Ramonei Olaru. Sportivul a considerat cel mai potrivit ca bijuteria să se întoarcă la el pentru că nu și-ar fi dorit să ajungă la amanet, nici să fie purtată când fosta lui iubită ar fi fost implicată într-o altă relație.

„Îmi asum ceea ce spun. Nu ne cerem adidașii înapoi și nu ne cerem cadourile. Inelul pe care eu ți l-am dat la un moment dat, a fost dat din inimă și consider că nu are ce să caute la tine. Dacă tu ești cu un nou iubit și ești de mână cu el și porți inelul meu pe mână, este foarte urât. Dacă nu porți inelul, o să îl duci la amanet, și la fel este urât. Dă-mi-l mie, pentru că pentru mine a însemnat foarte mult”, a declarat Cătălin Cazacu, la Un Show Păcătos.

